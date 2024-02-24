Merakla beklenen Harry Potter dizisinin yayın tarihi belli oldu

Warner Bros. Discovery'nin CEO'su David Zaslav, birkaç hafta önce kitapların yazarı J.K. Rowling ile buluştuğunu ve Harry Potter dizisi için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Yazar Rowling'in de dizinin yaratıcı ekibine destek vereceği belirtilmişti.



HBO Max, yeni adıyla Max'de yayınlanacak olan dizinin kadrosuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.



HARRY POTTER SERİLERİ VE ÇIKIŞ TARİHLERİ



Harry Potter ve Felsefe Taşı - 16 Kasım 2001

Harry Potter ve Sırlar Odası - 15 Kasım 2002

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı - 18 Eylül 2004

Harry Potter ve Ateş Kadehi - 31 Ağustos 2005

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı - 27 Temmuz 2007

Harry Potter ve Melez Prens - 15 Temmuz 2009

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - 17 Kasım 2010

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 - 13 Temmuz 2011