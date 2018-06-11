Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Meral Akşener, kendisine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü’nden talimat verildiği iddialarına tepki gösterdi.



Akşener, özetle şu ifadeleri kullandı:



4.5 milyon insanın borçlarını sileceğiz dedik. Çiftçimiz 6 liradan mazot kullanıyor. ABD çiftçisi mazotu ne kadardan kullanıyorsa benim çiftçim de aynı fiyattan mazotu kullanacak. Yem ve gürbenin teşvik edilmesini sağlayacağım. Çiftçinin tarlasıyla barışmasını sağlayacağım. Gıdada her şeyi satın alıyoruz. 5 yıl içinde kendini besleyen bir ülke haline gelecek. Devlette mülakat sistemini kaldıracağız. Öğretmenlerin sözleşmeli-kadrolu ayrımını kaldıracağız. Atanmayan öğretmenlerin atanmasını sağlayacağız.



Bana kaynak ne diye soruyorlar? Bir tek bana soruyorlar. Sebebi şu, bizi ciddiye alıyorlar. Birinci kaynak makam arabaları, inin diyeceğim. Elbistan’daki fabrikalar satıldı. Suriyelilere 150 milyar lira harcandı. 4 milyon mültecimiz oldu. Suriye ile ilişkileri düzelteceğiz, herkes vatanında mutludur. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi sağ salim ülkesine göndereceğiz. Halep’te iftar edeceğiz.



Başbakan Binali Yılırım, eğer FETÖ bana talimat vardıysa gereğini yap, sen orada dedikodu için durmuyorsun. FETÖ ülkeyi ele geçirken hepiniz bostan korkuluğu muydunuz? Hem yalancılık yapıyorsunuz hem iftira atıyorsunuz.



TİKA, 8 milyar dolar harcamış. Her kurum arpalık olmaktan çıkartılacak.

Cumhurbaşkanı hastaları müşteri olarak görüyor. Elbistanlıları müşteri olsunlar diye mi zehirliyorsunuz?”

