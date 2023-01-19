Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı , Gelecek Partisi Genel Başkanı ile bir araya geldi.   

Akşener, 26 Ocak'ta İYİ Parti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Davutoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

GÖRÜŞME İKİ SAAT SÜRDÜ

Basına kapalı iki saat süren görüşmede, Akşener'in Davutoğlu'nu 26 Ocak'ta yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME YARIN

Akşener, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı, yarın Genel Başkanı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek toplantıya davet edecek.

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