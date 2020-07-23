Meral Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılamayacak

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gelen Ayasofya davetini memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Ancak koruma ekibinden bir polis memurunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle genel başkanın 14 günlük karantinada olduğu hatırlatıldı.



Akşener'in karantina süresinin 27 Temmuz Pazartesi günü dolacağı belirtilen açıklamada, Ayasofya'daki programa Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Meclis Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun katılacağı bildirildi.