Meral Akşener: Bu ülkede kadınlar ne zaman huzurla yaşayabilecek?

Partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Meral Akşener, kadın cinayetleri hakkında konuştu.

Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz cinayetiyle ilgili konuşan Akşener, "Bu ülkede kadınlar ne zaman huzurla yaşayabilecek?

Katil, istanbul sözleşmesini yırtıp atanlardan cesaret aldı. İYİ Parti döneminde kadınlarımızı yaşatacağız. İstanbul sözleşmesini hızla uygulamaya sokacağız" dedi.

Meral Akşener'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:



"Kendisi bana 'ahlak yoksunu' demişti. Hızını alamayıp dün de artık suyumuzun kaynadığını söyleyip beni ve sizleri tehdit etti. Bitlere fısıldayan adamı durdurabilene aşk olsun.Yalnız bu sefer 'bayan' değil 'şu kadın' demiş. Yavaşta olsa bir ilerleme var.

Her gün yeni bir kadın cinayeti işleniyor. Bu saatten sonra kadınları yaşatmak için oy isteyecek vaktin yok. Artık milletinin karşısına çıkıp hesap verecek cesaretin olmadığı için bize sarıyorsun.



Artık devrin bitti. Milletimiz güzel yarınları konuşuyor. Sen artık Türkiye'nin geleceğinde yoksun.

Kendisi bir kez bile, "Ben 83 milyonu fakirleştirdim; bari bu yıl, maaşıma zam yapmayayım." demedi. Kendisi, bir kez bile, "Millet işsizlikten kırılıyor. Bari şu 5 maaş alanların, maaşını keseyim." demedi.

Ülkemizin içinde bulunduğu, bu acı tablo içerisinde, "Asrın hatası" Sayın Erdoğan, şimdi de şuursuzca çıkmış; "Biz ekonominin kitabını yazdık" diyor. Şimdiye kadar, ekonominin nasıl yönetileceğine dair, binlerce kitap yazıldı. Ama, ekonominin nasıl batırılacağına dair, hiçbir kitap yazılmamıştı. Onu yazmak da, sana nasip oldu Sayın Erdoğan."