Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Saraçhane'de ağırladı. İkilinin görüşmesi 45 dakika sürdü.

Haberler - DHA 08.09.2022 - 14:59

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı , Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı 'nu ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 13.00'da İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

45 DAKİKALIK GÖRÜŞME

İmamoğlu, Akşener'i, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - 1

İkilinin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Akşener görüşmenin ardından şeref defterini imzaladı.

İmamoğlu tarafından Akşener'e Boğaziçi Yalıları kitabını hediye etti.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - 2

''KARŞISINA ÇIKARILAN ZORLUKLAR VAR''

Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu makamında ilk defa ziyaret ettiğini belirterek "Başkanımızı ziyaret ettik. Makamında kahvesini içtik. Özellikle bir kahvenin 40 yıl hatırı var dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor, o tür mevzular hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var, İstanbul'a yapılacak hizmetler engelleniyor" dedi.

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