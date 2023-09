Meral Akşener gazilerle buluştu

O dönemde eski başbakan yardımcısı Necmettin Cevheri ile konuşarak eksiklikleri kendisine ilettiğini aktaran Akşener, sonrasında her bir aileden bir kişinin devlette çalışması üzere kanun çıkartıldığını söyledi.



Akşener, daha sonra şehit ailelerine, gazilere dair derneklerin bile birbiriyle rekabet eder hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Benim size bu tecrübem ışığında yapacağım en önemli uyarı, Allah rızası için birbirinizin karşısına dikilmeyin. El ele tutuşmanın güç olduğunu unutmayın. İster iktidar ister muhalefet, hepsi sizin karşınızda 'hazır olda' durmak mecburiyetindedir. Her birimizin, siz bize nasıl davranırsanız davranın, 'başımızın üstünde' demek mecburiyetimiz var.



Siz bu ülkeden alacaklısınız. Kiminiz gözünü, elini, kulağını, organlarını verdi, kiminiz can paresi, evladını verdi. Bize düşen karşınızda en derin saygıyla durmaktır. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum, son söz. Ben bu konunun farkındayım. Bundan sonra hep yaptığımız gibi, grubu olan bir siyasi bir parti olarak eksiklerinizi, gediklerinizi, yapılması gerekenleri Meclis'te dile getirmek....İktidar seçildi, o icraat yapmak durumunda, biz ise halkın ve özellikle zora düşmüş insanlarımızın avukatı olmak zorundayız. Sizin avukatınız olmak ise her bir siyasetçinin görevidir. Dolayısıyla bu eksikliklerin giderilmesi, daha iyileştirecek kararların alınması konusunda görev yapacağız. Bizim işimiz de budur. Bu ülkede hür ve bağımsız yaşıyor olma borcumuzu Cenabı Hak bize hatasız, kusursuz ödemeyi nasip etsin."

