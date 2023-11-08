Meral Akşener: Gazze’den çıkması gereken Filistinliler değil, katil Netanyahu’dur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor.



Meral Akşener’in konuşmasından satırbaşları şöyle:



Biz bu eğri düzeni değiştireceğiz. İsterse en yakınım olsun, vallahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun, kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. Göreceğiz hep beraber. İyiler hareketi, her türlü pisliğin karşısında, her türlü garibanı ezen anlayışın karşısında sırtında yara olmayan, tertemiz insanlardan oluşan bir sistemdir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur.

Gariban kız çocuklarını, gariban delikanlıları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim. Önce yerelde, sonra da tüm Türkiye’de…

"NETANYAHU VAHŞETİ, HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"



Filistin’de Netanyahu vahşeti, hız kesmeden devam ediyor. Filistinliler adeta bir ateş çemberinin içerisinde sıkışmış durumda. Dünya ise bu ateş çemberinin etrafında adeta dans ediyor. Bu zulme sebep olanlar, bu zulümden siyaset üretenler resmen bir saadet zinciri oluşturdular. Maalesef hala ne insan haklarına ne de uluslararası hukuka uygun olarak atılan somut bir adım yok.



BM’nin genel sekreteri bile katil Netanyahu’nun Gazze’de sebep olduğu mezalimin karşısında sadece dehşete düştük demekle yetiniyor.

Türkiye batı ile doğunun iki yüzlülüğü arasında bir tercihe zorlanamaz. Türkiye yalnız ve yalnızca, dünyanın unutmuş gözüktüğü, vicdanın, hakkın ve adaletin tarafı olmalıdır. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın çözümü; Filistin’i Hamas’ın, İsrail’i de Netanyahu’nun zihniyetinden kurtarmaktır.

"GAZZE'DEN ÇIKMASI GEREKENLER MASUM FİLİSTİNLİLER DEĞİL, KATİL NETANYAHU'DUR"



ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçtiğimiz günlerde ülkemizi ziyaret etti. Açıklamada, bir nokta özellikle dikkatimizi çekti. Gazze’den sivillerin çıkarılması noktasında, farklı bölge ülkelerini ziyaret etmişler. Ve önemli adımlar atılmış. Şunu söylemek isterim; Netanyahu’nun Filistin’de yol açtığı mezalimin karşısında çözüm yolu sivilleri bölgeden çıkarmak değil, katil Netanyahu’yu bir an önce durdurmaktır.



ABD’nin de adeta emir eri olan Netanyahu’yu durdurmaya gücü yeter. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. AK Parti iktidarının Türk milletine karşı alışkanlık haline getirdiği kuzuyu yeyip, çobanla sohbet edip acıyı paylaşmak rolünü bu ülkeden kaldıracağız.

Türkiye olarak şüphesiz ki, gereken her adımı atmak zorundayız. Ama Gazze’den çıkması gereken masum Filistinliler değil, katil Netanyahu’nun ta kendisidir.

İsterse de Mısır’a gitsin. Gazze’deki o insanları birinci öncelik orada tutup can güvenliklerini sağlamaktır. Türkiye bu konuda garantör ülke olmalıdır. Ciddi bir ülke olarak, batılıları dünya üzerindeki her insanı deşifre etmeli ve onları Gazze’nin kurtuluşu için ikna etmelidir.



O insanları oradan çıkarttırırsanız bir daha Gazze diye bir şey konuşamazsınız. Umarım bu yanlışlığı yapmazlar.

YEREL SEÇİM MESAJLARI

İYİ Parti belediyelerinde şaibeli iş olmayacak. Yönettiğimiz belediyeler, bağımsız denetim firmalarınca denetlenecek. Tüm ihaleler, şeffaf ve kapalı zarf usulüyle yapılacak. Özellikle büyükşehirlerimizi çağın gerekliliklerine göre yeniden tasarlıyacağız. Trafik alt yapısını, yeni nesil ulaşım çözümlerini destekleyecek biçimde yeniden düzenleyeceğiz. Şarj istasyonlarını yaygınlaştıracak, ana yolları da otonom sürüşe uygun haline getireceğiz.



İYİ Parti belediyeleri, sığınmacı istilasına karşı etkin mücadele edecek. Sığınmacılara kira ve mülk satışına izin vermeyecek. Kayıt dışı istihdamın önüne geçeceğiz. İYİ Parti’nin yönettiği şehirler, Türk milletinin rahat ve huzurlu yaşadığı şehirler olacak.

Pahalı törenlere değil, kalıcı eserlere kaynak aktaracağız. Yeşil alan sponsorları bulacağız. Yer altı otoparkları ile araç kirliliğini azaltacağız. Şehir mobilyası ve hız bariyerleri gibi unsurları standart hale getireceğiz. İYİ Parti’nin her bir belediye başkan adayı bu vizyonun bir elçisidir.

Önümüzdeki yerel seçimlerde milletimizi bu vizyonumuzun ortağı yapacağız. Değerli dava arkadaşlarım, yerel seçimlere 5 aydan kısa bir süre kaldı. Vizyonumuz, projelerimiz, kadrolarımız hazır. Tek ihtiyacımız olan, milletimizin bize bir fırsat vermesi. O fırsatı yakaladığımızda önce yerelde sonra da tüm Türkiye’de İYİ Parti iktidarının ayak seslerini duyuracağız.

CHP KURULTAYI YORUMU



Biz fırsatları geri tepen değil, o fırsatı sonuna kadar değerlendiren bir partiyiz. Biz, önce kendimiz değil önce Türkiye diyen bir siyasi partiyiz. ‘Önce ben’ diyenlerin aramızda işi yoktur haberiniz olsun. Biz, milletiyle kulağını tıkayan değil, omuz omuza ilerleyen bir partiyiz.



Sözlerimiz her zaman açık ve şeffaf oldu. Sözlerimiz kimisine karın ağrısı yaptı. Birilerini rahatsız etti. Bazıları da bizi kendine düşman gördü.



Ne ilginçtir ki; 2023 seçimlerinde Türkiye’yi değiştirmek için gösterdiğimiz çaba karşısında bizi oyunbozanlık ve hainlikle suçlayanlar, parti içi hesaplarını Türkiye’nin önüne koyanlar, hafta sonu itibariyle değişim havarisi oluverdiler.

Eskiden Gırgır diye bir dergi vardı. Orada ‘bir güldüm, bir güldüm’ şeklinde bir şey vardı. Ben de bir güldüm, bir güldüm, bir güldüm. Hem Saraçhane’de, hem ayın 3’ünde… Hakkımda söylenmeyen kalmadı. Allah’ım sen ne büyüksün. Her şeyi yaşarken gösteriyorsun. Ahirete hiçbir şey kalmıyor.



Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediğini bırakmayanlar yeni genel başkan Özgür Özel’in en büyük ‘fan’ları oldu. Ben vatan haini, her şeyi bozan…