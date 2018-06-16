Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmalarına Karabük'te devam etti.



Akşener, İş bulana kadar her gence 500 lira vatandaşlık maaşı bağlanacağını belirtti.



Akşener "Öğrencilerin çok olduğu Karabük’te gençle açısında iş bulma sorunu var. Bu sorun aileleri etkiliyor ve gurbete giden gençler var. Bu da anne babaları mutsuz eden bir konu olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle...



"Bir şey gördüm ben bu süreçte. En ciddi hazırlanan, Türkiye’yi en iyi inceleyen, projelerini kuruş hesabına yapan tek parti biziz. Biz konuşuyoruz sonra meydanlarda konuşuluyor.“

"Gördük ki Türkiye’nin en önemli derdi genç işsizlik. Yüzde 11 dünyada çok büyük bir rakam. Biz kazandığımız takdirde diyoruz ki biz israfı kaldırıp işsizliği çözeceğiz. Bu nasıl yapacağız her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağız. Hem tarımda hem sanayide üretimi öne koyacağız."

"Bizi ciddiye alıyorlar kimseye kaynak sorulmazken bana soruluyor. Ben de bunları tıkır tıkır anlatıyorum. Söylediklerimiz yapılabilir projelerdir. Devletin görevi gençlerine iş vermektir. Eğer veremiyorsak iş buluncaya kadar her bir gence vatandaşlık maaşı bağlayacağız."