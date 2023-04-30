Meral Akşener, iktidara geldiklerinde yapacakları ilk icraatı açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Akşener, seçimlerin birinci turda biteceğini, ikinci tura kalsa bile CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını, Meclis'te de çoğunluğu sağlayacaklarını düşündüğünü dile getirdi.



Siyasetin sert bir dili olduğu ve ciddi bir kutuplaşma yaratılıp yaratılmadığına ilişkin soruya karşılık Akşener, "milliyetçilik" adına ırkçılığı aşan çirkin bir dil oluştuğunu ve bunun topluma da yansıdığını söyledi.



İNCE VE OĞAN'IN ADAYLIKLARI



Akşener, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına ilişkin, "İki ismin de adaylığına saygı duyuyorum. Bizim partimizin adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hepimiz son güne kadar onun için çalışmaya devam edeceğiz. Ama bu iki arkadaşın adaylığına dair de çirkin cümleler kurulmasını doğru bulmuyorum. Bizim nesil der ki 'yarın yüz yüze bakacağız', o yüz yüze bakmayı ortadan kaldıracak sözler, tavırlar takınmamak lazım." yorumunda bulundu.



Akşener, "Sayın Oğan ve İnce'nin şu anda çekilmeleri mümkün değilse bile ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından kendileriyle bir iletişim içinde olunmasını doğru bulurum. Üzerime bir görev düşse onu da yerine getiririm." dedi.



"6 LİDER ORTAK MİTİNG YAPACAĞIZ"



Seçim çalışmaları kapsamında dokunmadık yer bırakmadıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu çalışmalara önemli destek sağladığını dile getiren Akşener, "Yarın (bugün)İzmir'de ilk defa 6 lider, iki belediye başkanı da dahil olmak üzere, bir arada ortak miting yapacağız. Ankara ve İstanbul'da da ortak miting yapacağız." diye konuştu.



Akşener, Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda Bakanlıkların paylaşımında bir problem çıkıp çıkmayacağına yönelik soruya karşılık, böyle bir paylaşımın henüz yapılmadığını, her adımın oy oranları, milletvekili sayıları gibi kıstaslar dikkate alınarak belli kurallar zincirinde atılacağını, bu yönde bir tartışma çıkmayacağına emin olduğunu söyledi.



"İLK İŞ İŞSİZ GENÇLERLE EVDEKİ KADINLARA 2 BİN 500 LİRA MAAŞ"



Akşener, bir diğer soru üzerine, Millet İttifakı olarak ilk 100 güne hazırlandıklarını, bunların kararnamelere kadar hazır olduğunu, ilk iş olarak 18-24 yaş grubundaki işsiz gençlere ve evdeki kadınlara koşulsuz 2 bin 500 lira maaş bağlayacaklarını söyledi.



Hukuk, adalet ve demokrasinin tesis edilmesinden sonra gerçek yatırımcının Türkiye'ye geleceği görüşünü dile getiren Akşener, ekonominin kalkınması, istikrarı sağlamak için 2 yıla ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

