Meral Akşener: İlk tura tek adayla gidilmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesinin sorularını yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin önemli bir mesaj veren Akşener, seçimin ilk turuna Millet İttifakı'nın tek adayla girmesi gerektiğini belirtti.



Akşener, "Ben tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.



İsmi adaylık geçen CHP'lileri konuşmasının doğru olmayacağını da vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarını ifade etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun