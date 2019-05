İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "YSK'nin gerekçeli kararı açıklandı. Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok" dedi.



İYİ Parti'nin 3. Olağanüstü Kurultayı parti yönetimi ve delegelerin katılımıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Akşener'in, kapalı oturumla gerçekleştirilen kurultayda yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla paylaşıldı. Akşener, konuşmasında, Türkiye'nin ekonomik sorunlarla boğuşur hale getirildiğini söyledi.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerine iptal etmesine ilişkin kararına da değinen Akşener, bunun "demokrasi geleneğine vurulan darbenin, Türkiye'de hukukun, adaletin yerle bir edildiğinin göstergesi olduğunu" savundu.



Akşener, bütün kurumların çürütüldüğünü, Türk devletinin ciddiyeti ve itibarının yerle bir edildiğini öne sürdü.



Dış politikada 6 ay önce Fırat'ın doğusuna girmekten bahsedilirken, bugün Akdeniz'in doğusunun da elden gitmek üzere olduğunu iddia eden Akşener, Türkistan'ın doğusunun ise iktidarın ve ortağının umurunda olmadığını dile getirdi.



Akşener, Müslüman Uygur Türklerine "terörist" diyen Dışişleri yetkilisinin halen görevde olduğunu belirterek, hükümetin, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı zulme sesini yükseltmesi gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "82 milyon biz aynı gemideyiz" sözlerine değinen Akşener, "Aynı gemideyiz diye sessiz mi kalalım? 'Gemiyi ne güzel batırıyorsunuz' diyerek alkış mı tutalım? Doğrudur, hepimiz aynı gemideyiz.

Ama biz, bu gemi milleti selamete çıkaracak bir Bandırma Vapuru olsun diyoruz.

Biz, Türkiye gemisi Nuh’un gemisi olsun, insanlığa umut olsun istiyoruz.

Bu yüzden de bu gemiyi batırmanıza izin vermeyeceğiz." diye konuştu.



"İSPATLANMIŞ, BELGELENMİŞ BİR TEK ÇALMA ÇIRPMA YOK"



"YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişin gerekçeli kararının açıklandığını hatırlatan Akşener, şu değerlendirmede bulundu:



"Minareyi çaldılar, kılıfı 250 sayfa. İspatlanmış, belgelenmiş bir tek çalma çırpma yok. Şunu açıkça ortaya koyalım, darbenin gerekçesi olmaz. Darbe darbedir. YSK'nin açıkladığı şey gerekçeli karar değil darbe bildirisidir. Yüzlerce sayfa yazıp da söyleyemedikleri şey şudur: 'Ne yapsaydık yani? Sayın Erdoğan talimat verdi, biz de mecburen iptal ettik.' Mesele bu kadar açık."



Akşener, millete bir kez daha "çözüm" adı altında tuzak kurulmaya çalışıldığını öne sürerek, "İktidarın küçük ortağının, 'Öcalan avukatlarıyla görüşsün' diyerek başlattığı bu süreç, Çözüm Süreci'nin tekrarıdır." dedi.



Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesinin, bölücü örgütünü yönetmesine izin verilmesi anlamını taşıdığını iddia eden Akşener, şunları kaydetti:



"Türk milliyetçilerini, kirli oyunlara ortak etmek isteyenleri, buradan uyarıyorum:

Türk milliyetçileri, yeni çözüm sürecinin heyet-i nasıhası, bu ihanet sürecinin akiller heyeti olmayacak. Aylarca 'beka, beka' diye gezdiler, 'Terörü bitirdik, sadece 700 terörist kaldı' dediler. Şimdi neden pazarlığa oturduklarını, Türk milletine izah etmek zorundalar."

MADDELER ÜZERİNDE İMLA DÜZELTMESİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen kurultayla ilglili bir açıklama yaptı. Olağanüstü kurultayda delegenin onayına sunulan ve kabul edilen tüzük değişikliğine ilişkin bilgi veren Seymen, değişikliğin büyük bölümünün imla ve cümle düşüklüğü olan maddeler üzerinde yapıldığını söyledi.

KADIN KOTASI KORUNDU

Kurultayla, genel başkana, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olmayan 3 parti üyesini, Başkanlık Divanı'na atama yetkisi verildiğini belirten Seymen, tüzükte yer alan kadın kotasının aynen korunduğunu vurguladı.



Tüzükte yapılan düzenlemeyle kadın kolları kurulmasına olanak tanındığını vurgulayan Seymen, ancak bunun mecbur olmadığını, gerek görülmesi ve talep edilmesi halinde kurulacağını, isminin de istenildiği gibi konulabileceğini belirtti.

HAZİNE YARDIMI DAHA ADİL DAĞILACAK



Kurultayda, Hazine yardımının teşkilata daha adil dağıtılmasıyla ilgili değişikliğin de yapıldığını ifade eden Seymen, belirlenen formülü, "Şehir nüfusu/ülke nüfusu, şehirdeki üye sayısı/partinin toplam üye sayısı, partinin o şehirde aldığı oy/Türkiye genelinde aldığı oy" olarak açıkladı.



Seymen 80 olan GİK üye sayısının 50'ye indirilmesine karar verildiğini, ancak bu değişikliğin yapılacak ilk kurultayda delegenin onayına sunulacağını söyledi.



Kurultayın Türkiye'nin son 25 yılında yapılan en demokratik tüzük kurultayı olduğunu ifade eden Seymen, "Parti tüzüğümüzün 65 maddesinde değişiklik ve düzenleme yapıldı. Kurultayda söz almak isteyen her delegeye söz verildi, her madde açık şekilde tartışıldı." dedi.



ÜÇÜNCÜ MADDE KALDI



Bu arada parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre kurultayda, tüzükten çıkarılmak istenen "Genel Hükümler" başlıklı üçüncü madde yaşanan itirazlar üzerine mevcut haliyle tüzükte kaldı.



Tüzükte üçüncü madde, "İYİ Parti, gücünü milletten alan bir siyasi kuruluştur. İYİ Parti’nin sahibi aziz Türk milleti ve parti üyeleridir. İYİ Parti, her Türk vatandaşının hak ve hukukunu gözetmeyi ve korumayı görev olarak kabul eder. Birden fazla üyeyi içerecek şekilde kayıt yenileme, iptal, silme veya benzeri adlar altında parti üyeliğinden topluca çıkarma veya toplu olarak disipline sevk etme kararı partinin hiçbir yetkili kurulu veya temsilcisi tarafından alınamaz. Parti üyeliğini engelleyici, zorlaştırıcı tedbirlere başvurulamaz." şeklinde yer alıyor.