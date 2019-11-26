Meral Akşener: Kim kiminle görüştü veya görüşmedi mutlaka ortaya çıkar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısına konuşuyor.

'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarıyla ilgili de konuşan Akşener, "CHP'yi merkeze alan bir tartışma ekranları kapladı. Dikkatinizi çekmek isterim muhalefet partilerinin sağlığı sıhhati ile zerre ilgilenmeyen iktidar medyasının CHP ile ilgilenmesi gözlerimi yaşarttı. Kim kiminle görüştü veya görüşmedi, kim kimin kaynağı, siyaset kurumunu kim nasıl kirletiyor bir gün mutlaka öğreneceğiz. Kimin kiminle görüştüğünü vatandaşımıza dokunuyorsa sonuna kadar takip ederiz. Ama bizim siyaset anlayışımızda ikbal hesaplarıyla dümen yapmak yoktur" dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle;

"25 Kasım Kadın Yönelik Şiddetle Mücadele günüydü. Böyle bir günde kadınlarımıza yapılan müdahale mevcut hükümetin ve küçük ortağının kadına yönelik şiddetle mücadelede ne kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koydu. Her bir çirkinlik hukuk karşısında, mahkeme karşısında bir hukuki müeyyide ile karşılaşmadığı için, yapanın yanına kar kaldığı için böylesine çirkin, silik, namert tavırlara sahne oluyor. Devri iktidarınızda hiçbir kadın, çocuk birilerinin saldırmayacağından emin değil. evden işine gidip akşam eve gelirken taciz, şiddet, tecavüzle karşılaşmayacağından emin değil. Bunun sebebi iktidarınızda herkesin yaptığı çirkinliğin yanına kar kalmasıdır. Gün gelir sizin de başınıza gelir bunlar sizin arkanızda durmaz. Yine burası sizi savunur. İYİ Parti olarak kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. bizim için güçlü ve huzurlu Türkiye güçlü ve huzurlu kadınlarla mümkündür"

"Pazar günü 24 Kasım'dı. Öğretmenlerimizin günüydü. Başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere öğretmenlerimizin gününü bir kere daha tebrike diyorum ve ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Öğretmenler evden çıkarken işe gidiyorum değil okula gidiyorum derler. İktidarın ek iş yapmak zorunda bıraktığı öğretmenlerimize selam olsun. Atanamayan öğretmenlerimize selam olsun"

"Özelleştirilen 15 termik santrale 1 Aralık'a kadar bacalarına filtre takılsın diye süre verilmişti. İktidar ve küçük ortağı bu süreyi Haziran 2022'ye kadar uzattılar. Havanın, suyun bozulmasını, toprağın dengesini bozacak bu kadar nasıl imza attılar bilemem. Bu karara evet oyu verenlere soruyorum sizin torunlarınız o havayı soluyunca vicdanınız sızlamayacak mı?"

"CHP'yi merkeze alan bir tartışma ekranları kapladı. Dikkatinizi çekmek isterim muhalefet partilerinin sağlığı sıhhati ile zerre ilgilenmeyen iktidar medyasının CHP ile ilgilenmesi gözlerimi yaşarttı. Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Kim kiminle görüştü veya görüşmedi, kim kimin kaynağı, siyaset kurumunu kim nasıl kirletiyor bir gün mutlaka öğreneceğiz. Kimin kiminle görüştüğünü vatandaşımıza dokunuyorsa sonuna kadar takip ederiz. Ama bizim siyaset anlayışımızda ikbal hesaplarıyla dümen yapmak yoktur. Madem saraya gidenleri konuşuyoruz, kim gitti de saraya bacalara filtre takılmasını ileri tarihe attı onu merak ediyorum. Mesela ben seçimden önce 3600 ek göstergeyi vereceğiz dedi de saraya kim gitti memurlarımızı yüz üstü bıraktı merak ediyorum. Saraya kim gitti de elektriğe, suya, doğalgaza zam yaptırdı merak ediyorum. Tank palet fabrikasını satmaya kim ikna etti merak ediyorum. Saraya kim gitti de teröristi devletin televizyona çıkarmaya kim ikna etti merak ediyorum"