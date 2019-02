Meral Akşener: Koltuklarının bekası için her şeyi yaparlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile Büyükçekmece'de partisinin belediye başkan ve meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısına katıldı.



Partililere hitaben yaptığı konuşmada Akşener, CHP ile yaptıkları işbirliği sonucunda ortaya çıkan ortak adayları tanıtmak üzere toplandıklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek kendisini üç konu hakkında uyarmak istediğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:



"Birincisi; 11 milyon küsur oy almış CHP'nin seçmeni, 5 milyon oy almış İYİ Parti'nin seçmeni, diğer Millet İttifakı bileşenlerini de koyarsak 17 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti seçmenini ey Sayın Erdoğan, nasıl 'hain' diye nitelendirebilirsin? Nasıl 'terörist' diye nitelendirebilirsin? Nasıl 17 milyon insanın talebiyle oluşan bu işbirliğini, bu güç birliğini, 'zillet' ve 'illet' olarak nitelendirebilirsin? Yıllara dayanan siyasi ferasetinize ne oldu? Size milletin adamı diyorlardı. 26,5 milyon insan, bu ülkenin seçmeni sizin için değerli, vatansever ama 17 milyon seçmen vatan haini... Bir Cumhurbaşkanı'na ve iktidar partisinin genel başkanına yakışır mı? Diyorsunuz ya 'gönül belediyeciliği.' Geçtik gönülü de kalbinize ne oldu, aklınıza ne oldu?"



''BU ARKADAŞLARI TANIRIM''

Beka konusuna değinen Akşener, "Ben bu arkadaşları tanırım. Koltuklarının bekası için her şeyi yaparlar. Ama arkadaş ben diyorum ki; yerel seçimlerde varsayalım İstanbul'u, Ankara'yı, Bursa'yı kaybettiniz ki kaybedeceksiniz, sandalyeleriniz, koltuklarınız yerinde. Dört sene biriniz ülkeyi yönetmeye devam edeceksiniz. Diğeriniz zaten emrihak vaki buluncaya kadar koltuk garanti. Ama bu beka meselesi bu kadar uzuyorsa arkasında 'ne var'a bakmak lazım" dedi.



Beka konusundaki meseleyi eskiden koltuk zannettiğini ama artık koltuk olmadığını bildiğini dile getiren Akşener, sözlerine şöyle devam etti:



"Nedir biliyor musunuz sebep? Çok şey söylediler birbirlerine. Ben Sayın Erdoğan ya da Devlet Bahçeli'ye hak etmelerine rağmen bir cümle, bir kelime sarf etmedim. Neler mi dediler? Dediler ki; mesela ben 7 Haziran seçimlerinde bir iftiraya uğradım. Sayın Erdoğan ile bir telefon konuşması yaptık. Orada bana söylediği 'Bu Bahçeli bugün bana şerefsiz dedi kardeşim.' Birbirlerine 'şerefsiz', 'alçak', 'PKK'dan daha tehlikeli' dediler. Terbiyemin müsaade etmediği, küfre varan sözler söylediler.



Daha da önemlisi Bahçeli, AK Parti'yi ve Sayın Erdoğan'ı açılım sürecinde 'PKK'dan daha tehlikeli' gördüğünü ilan etti. 17-25 Aralık bir milatmış ya 17-25 Recep Tayyip Erdoğan diye, hani 7-8 Hasanpaşa yok mu, onun gibi bir lakap takabilmek için '17-25 Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Sonra Can Dündar'a 17.25'te duran bir saat gösterdi. Sonra 'Ver Bilal'i, al hilali' dedi. Buna karşılık Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli'ye ve ülkücü harekete 'Fatiha bilmezler' dedi. 'Her türlü milliyetçiliği ayağımın atına aldım' dedi. 'Faşist' dedi. 'Kandan beslenirler' dedi. 'Vampir' dedi."



Akşener, bu kadar söz söylendikten sonra el sıkışılmasının izah edilmesi gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Sayın Bahçeli diyecek ki 'Ben bunları dedim ama özür dilerim, yanılmışım, fikrim değişti.' Sayın Erdoğan'ın işi daha kolay habire kandırıldığı için. O da diyecek ki 'Ey Türk milliyetçileri, ey ülkücü camia, ey Sayın Bahçeli, yanılmışım sizler hakkında, özür dilerim, fikrim değişti.' Bu arkadaşlar bunu diyemiyor. İkisi de 'Sözlerimizin arkasındayız' diyor. Yan yana gelişin bir gerekçesi olması lazım. Nasıl gerekçe uyduracaksın? O seçmeni nasıl ikna edeceksin? Bu riyakarlığı nasıl anlatacaksın? O zaman beka meselesi. Bu millet bunu kabul etmiyor."



"TENCERE YANIYOR, MUTFAK YANIYOR"



Meral Akşener, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Tencere tüm iktidarları sallar." sözünü hatırlatarak, "Tencere yanıyor, mutfak yanıyor. Dolayısıyla ekonomiyi, EYT'lileri, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizlere kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir beka meselesi" dedi.



Sandık görevlilerine seslenen Akşener, "Sandık başında durmak; o tutanağı almak, o tutanağın fotoğrafını çekmek, sayımın sonuna kadar orada bulunmak, 'Canım sigara istedi' deyip çıkmamak, sonuçlar bitinceye kadar orada bulunmak, sonra da ilçe ve il seçim kuruluna kadar o çuvalları takip etmektir" diye konuştu.



Genel Başkan Meral Akşener'in konuşmasının ardından İYİ Parti'nin aralarında Kadıköy'de Emre Kınay, Kağıthane'de Mehmet Aslan, Bakırköy'de Ateş Ünal Erzen'in de bulunduğu bazı ilçe belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.