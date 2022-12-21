Meral Akşener: Meydanın boş olmadığını Saraçhane'de gördüler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası vardı.

"Bugün de, hizmetleriyle milletin kalbini kazanan bir belediye başkanımızı, hukuksuzluk yoluyla diskalifiye etmeye çalıştılar" diyen Akşener, "Dün kendilerine yapılanları, bugün Ekrem Başkan’a yapmaya kalktılar. Ama artık bu meydanın boş olmadığını, Saraçhane’de gördüler" dedi.

İYİ Parti olarak İmamoğlu'nun yanında olduklarını söyleyen Akşener, "Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik. Haberi alır almaz yola çıktık. Demokrasimizin sahipsiz olmadığını hatırlatmak için İstanbulluların iradesinin çiğnenemeyeceğini haykırmak için kaybetme korkusundan gözü dönenlere karşı dimdik durmak için Saraçhane’deydik" diye konuştu.

"ONLARDAN ÇOK KORKUYORLAR"

Muhalefetin güçlenmesinde Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının da katkısı olduğunu söyleyen Akşener, "İşte bu yüzden de onlardan çok korkuyorlar. Milletimizin onlara olan sevgisini kıskanıyorlar. Onların önünü kesmek için her türlü rezilliği de yapıyorlar" dedi.



"BORCUN GEREĞİNİ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIM"

"Bu nedenle, onlara uzanan elleri kırmak, değişime inanan herkesin, boynunun borcudur" diyen Akşener, şunları kaydetti:

"Ben de 14 Aralık’ta, bu borcun gereğini yapmak için, yola çıktım. İstanbullunun iradesine, vurulmaya çalışılan darbeye karşı tıpkı 2019’daki gibi, Ekrem kardeşimizle omuz omuza durmaya gittim. Bundan yirmi sene önce, yaşadığı haksızlık karşısında nasıl Sayın Erdoğan’ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum. Bundan 20 sene önce nasıl Emine Hanım’ın yanına koştuysam bu defa da Dilek kızımın yanına koştum."