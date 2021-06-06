Meral Akşener: Millet İttifakı tek aday çıkarmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın tek aday çıkarması gerektiğini söyledi.

Halk TV yayınına konuk olan Akşener, seçim tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlere nasıl bir ittifakla gidileceğini, zamanın göstereceğini söyleyen Akşener, "Ben 24 Haziran'daki tecrübeme dayanarak, ülkenin nefes almasına engel olacak bir tutumda bulunmam. Ortak bir adayla gidilmenin faydalı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener, HDP'nin ise ayrı bir aday çıkarması gerektiğini dile getirdi.