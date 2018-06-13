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İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, NTV'de yayınlanan "Seçime Doğru" programında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlıyor.

Oğuz Haksever: Genel olarak nasıl bir izlenimiz var? Nler kalıyor aklınızda kampanyadan?



Meral Akşener: Ben 7 aydır dolaşıyorum. Ondan evvelde refarandumda dolaştım. Türkiye’yi iki kere dolaşmış olacağım 24 Haziran’a kadar. Ben bu kampanya ya da seçim zamanlarında siyasetin kattığı en güzel şeyin ülkesini tanımak olduğunu söylerim. Acayip güzel hatıralarımız oluyor.



Oğuz Haksever: Seçimle beraber çeşitli polemikler de var. Bunlardan biri sizin FETÖ’den talimat aldığınız…



Meral Akşener: İddia eden bunu ispatlamakla mükelleftir. Dedikodu yapmak bir Başbakan’a yakışmaz. İki buçuk yıldır bana söylüyorlar. Buradayım tutuklasınlar. Devlet adamlığı ciddiyetine dedikodu yakışmaz. Ya gereğini yapacaksınız ya iftira atmış olacaksınız ki ben bununla ilgili olarak diyorum ki ispatlamayan şerefsiztir. İki buçuk yıldır kocaman adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor arkadaşım.



Oğuz Haksever: Cumhurbaşkanı Kandil’e yönelik harekat olduğunu söyledi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?



Meral Akşener: Terör örgütlerine karşı Türk devletini herhangi bir önlem amaçlı ya da onları imha amaçlı bir davranış ortaya koyması halinde biz bunu sorgulamayız. Elbette kiBu kararın arkasında oluruz. Ancak benim bir itirazım var bir yere. Hem dış politikadaki her şey hem de terör mücadelesindeki her şey, iç politikanın öznesi olmamalıdır. Maalesef bu dediklerim Türkiye’de iç politikanın öznesidir. Davulla zurnayla terör mücadelesi yapılmaz. İşte biz gittik geliyoruz geleceğiz. Aynısı şey Afrin’de olmuştu. Bu şehit sayısını artırır. Harekat planı bilindiği zaman karşınızdaki terör örgütü tedbir alır vesaire vesaire… Bütün bu konuşmalardan ortaya çıkan iç politikanın öznesi olma halidir ki bu çok yanlış bir şey.

Oğuz Haksever: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanlarda rakiplerini terörle mücadele konusuna fazla değinmemekle itham ediyor. Ne dersiniz?



Meral Akşener: Kendi açımda şöyle diyebilirim sayın Erdoğan’a; Habur rezaletini ben yapmadım. Oradaki çadır mahkemelerini ben kurdurmadım. 2010 yılında çadır mahkemelerinde Atatürk’ün resmi ve Türk bayrağı çıkarıldı. Oradan bir öğrencim aradı. Oktay Vural üzerinden Adalet Bakanı’na soru olarak sordurdum. Böyle bir rezaleti yani teröristler rahatsız olmasın diye bunlar çıktı. Yaz kızım dendi, vesaire vesaire… Megri megri diye ben ağlamadım. Hendeklerin kazılmasına müsaade etmedim. Sonrasında hadi bu hendekler doldurulsun diye mücadele yapıldı. O mücadelede 726 şehidimiz var. Türkiye unuttu, bu arkadaş da unuttu. Eğer şehidi rakam gibi görürseniz olmaz. Tane hesabı yapılamaz. Bunlar yapıldı bu ülkede. Terör mücadelesini ciddi bir iş olarak görürüm. PKK ile, FETÖ ile ve IŞİD ile ve benzeri terör örgütleriyle. Çok ciddi bi iştir. Çünkü o ciddi işte kayıplarınız olur. O kayıplar sizin evlatlarınızdır. Dolayısıyla ciddi işlerin gayrıciddi tavırla ortaya konulmasını son derece yanlış buluyorum. Ciddiyetsiz buluyorum. Türkiye’nin en büyük sorununun gayrıciddi yöneticiler olduğunu düşünüyorum.



Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları;



Bugüne kadar seçmen Güneydoğu'da HDP ve AK Parti arasında Batıda AK Parti ile CHP arasında seçime zorlanıyordu. Şimdi İYİ Parti 3. bir yol.



Benim açımdan 2. turda da Millet İttifakı'nda dayanışma devam eder. Millet İttifakı'nın Meclis'te de devam etmesi gerekiyor. TİKA'yı kapatacağız diye bir beyanım yok. YÖK'ü kapatacağımı ve TRT'yi satacağımı söyledim.



Kamboçya'da okul yapmışlar, bir yerde sendika binası yapmışlar. Paraların belgesi de yok. Kurumların harcamaları ile ilgili inceleme yapacağız.

4,5 milyon kişi kredi kartı sebebiyle takipte. Bu insanların 100 liralık borçlarının 10 liraya takip şirketlerine verildiği bir gerçek. Bunlar günlük hayatını devam ettirebilmek için borçlanmış kişiler. Biz bunların tamamını sileceğiz. bu sadece 8 milyar TL tutuyor. 2018 bütçesinin yüzde 1'i kadar tutuyor. Bir defaya mahsus kredi kartı borcunu sileceğiz.

Sayın Erdoğan herşeyi biliyor. Ekonomi yürütmeyi, eğitimi biliyor. Şimdi ben Cumhurbaşkanı seçilirsem ekonomistleri yöneticem ekonomiyi değil. Siyasetçi faiz artır diyemez.

Türkiye'de tarım ve sanayi bitirildi, herşey satıldı.Tarımda Türkiye kendine yetebilen ir ekonomidi. Şimdi herşey ithal ediliyor. Önce tarımı kalkındırılacağız.

Yılda 50 milyar dolarlık üretime yönelik yatırım yapacağız. Çok iyi bir ekonomi kadrosuna sahibiz. Türkiye yoksullaştırılıyor ve rant sistemi yaratılıyor.

Nitelikli-niteliksiz okul diye bir ayrım yapılmaz. Bugün Mardin Lisesi'nden mezun olan bir çocuğun Aziz Sancar olması imkansız. Öğrenciye öğretmenine not verdiriyorlar. Türkiye her alanda ciddiyetini kaybetti.

Şu anda Devlet hastaneleri azalıyor Şehir hastaneleri kuruluyor. Bu şehir hastanelerini İngiltere yaptı, ekonomisini çökerttiği için vazgeçti. "Müşteri garantisi" verilmiş hastaneler bunlar. Doktorlara da performans sistemi getirildi. MR çektirme sayısı ilaç yazdırma sayısı... Hasta ile doktorun karşı karşıya getirildiği bir sistem. Doktorların durumu vahim. Üniversite hastanelerinin içi boşaltıldı.

(Bedelli askerlik tartışması) Biz gençlerimizi gerçekten kısaltılmış fakat o yeteneklerin verilebileceği bir planlama yaptık. Askeri liselerin açılması ilk yapacağım işlerden biridir.