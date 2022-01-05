Meral Akşener: O sandık bir gün gelecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşenerin konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

"31 Aralık gecesi de elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprülere, vergilerden harçlara, iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı yüzde 50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı, zammı gece yarısından sonra geçerli ilan ederek, zamları enflasyondan kaçırıp milyonlarca memur ve emeklimizin yeni yıl zammını da çarpmış oldu.

Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran yönetim anlayışı sağ olsun, yeni yılın daha ilk saatlerine rekor seviyede zamlarla girdik. Doğal gaza konutta yüzde 25, sanayide yüzde 50 zam geldi. Benzine 68 kuruş zam yapıldı. Sadece aralık ayında LPG fiyatları yüzde 80 arttı. Elektriğe yüzde 52 ile yüzde 130 oranında zam geldi. Köprü geçişlerinde çift yönlü tarifeye geçildi. Artık takke düştü, kel göründü.



"LİYAKAT ABİDESİ"

Yanında iş bilen 3-5 kişi vardı, onların da görevine son verdin. Ekonominin E'sinden anlamayan insanları göreve getirdin. 'Damat kadar başınıza taş düşsün' derken damadının manevi halefi Nureddin Nebati gibi bir liyakat abidesini ekonominin üstüne meteor gibi düşürdün. Sana kaç kere söyledim, 'Önce ekonomiye olan güveni tesis edeceksin, bunun başka yolu yok' dedim. Peki sen ne yaptın? Aynı hataları inatla tekrarladın. Ekonomiye güven aşılayacağına, herkesi dehşete düşüren adımlar attın.

"HENÜZ YANSIMAMIŞ YÜZDE 43 ZAM DAHA VAR"

Hazinenin başına bakan diye getirdiğin Nebati kuyruklu yıldızı, milletimiz çarpıldıkça utanmadan gözlerindeki ışıltıdan bahsediyor. Sayın Erdoğan, vatandaş çarpıldıkça senin de gözlerin ışıl ışıl oluyor mu? Mesela elektrik faturaları yüzde 127 artınca, kara kışta doğal gaza yaptığın zamdan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu? TÜİK'in makyajlı rakamlarında bile gıdadaki fiyat artışı yüzde 43,8, ulaşım masrafları yüzde 53,6 artmış. Ev eşyaları yüzde 40,9 zamlanmış. Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?

Üreticinin enflasyonu yüzde 79'a dayanmış, henüz ürünlere yansımamış yüzde 43 zam daha var. Esnafımız, KOBİ'lerimiz iflasın eşiğindeyken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan? Pek de örtülü olmayan faiz artırımından sonra 'dolar düştü, haydi etiketleri indirin' diye kürsülerden esiyordun. Peki 31 Aralık gecesi kendi kendini bir kez daha yalancı çıkartıp milletin sırtına zamları bindirince senin de gözlerin ışıldıyor muydu Sayın Erdoğan?



"MİLLETE ÇİLE ÇEKTİRMEYE HAKKIN YOK"

Ama sen sözünü tutmadın. Milletimizle yaptığın sözleşmeye ihanet ettin. Artık yeter. Milletimize daha fazla çile çektirmeye hakkın yok. Lafı uzatmaya, boş gündemlerle tribünlere oynamaya gerek yok. Çünkü sen istesen de istemesen de kızsan da bozulsan da millet iradesinden kaçış yok. O sandık elbet bir gün gelecek ve sen milletimize, tutmadığın o sözlerin hesabını vereceksin. Bunun artık lamı cimi yok.



Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum: Sağlık çalışanlarımız, senin danışmanların gibi 5-10 maaş istemiyor. Istakozlu ziyafetlerde de gözleri yok. Sadece hak ettikleri maaşı almak istiyorlar. Uzun nöbet sürelerine, pandemi dönemindeki yoğun bakım çalışmalarına rağmen bir sağlık çalışanımızın bir saatlik nöbet ücreti sadece 16 lira. Asgari ücretin altında maaş alan sağlık çalışanlarımız var. Hiç mi utanmıyorsunuz? Ayıptır, günahtır.



Sayın Erdoğan, bu insanlarımıza, bu ailelere, onları vergileri ile okutan bu aziz millete yazık değil mi? Bu ülkenin evlatları, neden doğup büyüdükleri toprakları terk edip gidiyor? Neden gurbette gelecek arıyor?

"KAÇ KİŞİ SÖZÜNE İTİBAR ETTİ?"



Cevabını ben vereyim, senin yüzünden Sayın Erdoğan. Çünkü sen, bu insanlarımızın hayallerini çaldın, umutlarını yıktın, geleceklerini kararttın. 'İğne yapmaktan bile aciz' diyerek utanmadan sıkılmadan onların itibarları ile oynadın. Hastaneleri bile küflü zihniyetine alet edip onları AK Parti teşkilatlarının oyuncağı yaptın. 10 ay önce, 'Tersine beyin göçünü destekliyoruz. Yerli ve yabancı bilim insanlarını, araştırmalarına Türkiye'de devam etmeye davet ediyorum' dedin. Söyle bakalım Sayın Erdoğan, kaç kişi sözüne itibar etti de geri geldi? Bir tane örnek verebilir misin, veremezsin. Çünkü kimse sözüne itibar edip gelmiyor.



Geçen 20 yılda 8 kere değişen Milli Eğitim Bakanı ve 15 kere değişen milli eğitim sistemiyle, istikrarsızlığın ve beceriksizliğin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. İktidarın, yanlış, sorumsuz ve liyakatsiz yönetim anlayışı yüzünden bugün ülkemizde fırsat eşitsizliği maalesef kronik hale geldi. İşte bu nedenle İYİ Parti olarak eğitim politikalarındaki vasatlığın önüne geçip, ülkemize ve çocuklarımıza reva görülen bu eğri düzene 'dur' demek için İyileştirilmiş Eğitim Sistemi'ni hazırladık.



Sosyal devletin öncelikli görevi eğitimde fırsat eşitliğini ve kaliteli eğitime erişimi sağlamaktır. Bol miktarda bina dikip içini de niteliksiz kadrolarla doldurmayı değil. Ülkenin geleceğini, milletin yararını öncelemektir.

