Meral Akşener: Sandıktaki hazin sondan kurtuluş yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in gündeminde cumhurbaşkanı seçimi, EYT, memur ve emekli maaşına yapılan zamlar ile özel okullardaki fiyat artışları vardı.

Akşener, ekonomik modelin işlemediğini dile getirerek "Kendileri de biliyor ki; enflasyon canavarı, açıkladığından daha hızlı büyüyor" ifadelerini kullandı.

SEÇİM TARİHİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, "Buradan açıkça ilan ediyorum; önümüzdeki 5 ayda, senin seçilebileceğin, herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş, sandıktaki hazin sondan, kurtuluş yok. İster yarın yapılsın, ister bir ay sonra, sandıkta senin için, emeklilikten başka bir seçenek yok" diye konuştu.

EYT yasası için bekleyiş sürerken milyonlarca kişinin faydalanacağı EYT düzenlemesinin yürürlüğe ne zaman gireceği de merak konusu.

Akşener de konuşmasında EYT düzenlemesine değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hazır EYT çıkmışken, Nebati Bakanı emekli et. Merkez Bankası Başkanını emekli et" diye seslendi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA ZAM TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emekli maaşına yüzde 30 olarak açıkladığı zamma Akşener tepki gösterdi.

"Daha önce, yüzde 25 olarak açıkladığı, memur ve emekli maaş artışını, yüzde 30’a çıkardı. Peki bunu neye göre yaptı? Kimse bilmiyor. Niye en başında yapmadı? Kimse bilmiyor. Hangi hesaba dayandırdı? Onu da kimse bilmiyor" ifadelerini kullanan Akşener, "Sayın Erdoğan; 'Yersen' siyasetiyle, devlet yönetilmez. Devlet yönetmek, ciddiyet ister, ciddiyet! Öyle keyfinize göre konuşamazsınız. Öyle canınızın istediği gibi davranamazsınız" dedi.

ÖZEL OKUL FİYATLARI

İYİ Parti lideri özel okul fiyatlarındaki artışları da eleştirdi.

"Ekonomimizdeki tahribat eğitimde de yeni krizlere neden oluyor" diyen Akşener, 1,6 milyon kişinin geçimini sağlayan özel okulların mali krizle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Akşener, "1100 özel okul kapandı. Bu durumdan en çok etkilenenler de öğretmenlerimiz oldu. AK Parti iktidarı yüzünden hayatı atanamama kaygısıyla geçen öğretmenlerimiz. Bu sefer de işsizliğe mahkum edildiler" dedi.