Meral Akşener “savaş ilanı” dedi, Ekrem İmamoğlu yanıt verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partide son günlerde yaşanan art arda istifalarla ilgili olarak konuştu. Akşener, İYİ Parti’den istifa eden bazı isimlerin CHP ile görüştüğüne dikkat çekti. “Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı.” diyen Akşener, “Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım.” ifadelerini kullandı. Akşener’in bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, “Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyorlar.” dedi.

Meral Akşener “savaş ilanı” dedi, Ekrem İmamoğlu yanıt verdi

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Yerel seçime tek başına girme kararı alan İYİ Parti, son günlerde art arda gelen tepki istifalarıyla gündeme geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı , bugün Uşak’ta yaptığı açıklamada partisinde yaşanan istifalara ilişkin konuştu.

Akşener, İYİ Parti’den istifa eden İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın CHP ile yürüttüğü görüşmelere işaret etti, eleştirilerde bulundu.

Partisinin kurumsal bir saldırı altında olduğunu söyleyen Meral Akşener, “Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım.” dedi.

İMAMOĞLU: DOSTLARIMIZI KIŞKIRTIYORLAR

Meral Akşener’e ilk yanıt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

İBB Başkanı, Kurtköy’deki temel atma töreninde konuştu.

“Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyor.” diyen İmamoğlu, “Bizim kervanımız çok büyük. Adı ne biliyor musunuz? İstanbul İttifakı. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayan kendi takdiri.” şeklinde konuştu.

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