Meral Akşener “savaş ilanı” dedi, Ekrem İmamoğlu yanıt verdi

Yerel seçime tek başına girme kararı alan İYİ Parti, son günlerde art arda gelen tepki istifalarıyla gündeme geliyor.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Uşak’ta yaptığı açıklamada partisinde yaşanan istifalara ilişkin konuştu.

Akşener, İYİ Parti’den istifa eden İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın CHP ile yürüttüğü görüşmelere işaret etti, eleştirilerde bulundu.



Partisinin kurumsal bir saldırı altında olduğunu söyleyen Meral Akşener, “Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım.” dedi.



İMAMOĞLU: DOSTLARIMIZI KIŞKIRTIYORLAR

Meral Akşener’e ilk yanıt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

İBB Başkanı, Kurtköy’deki temel atma töreninde konuştu.



“Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyor.” diyen İmamoğlu, “Bizim kervanımız çok büyük. Adı ne biliyor musunuz? İstanbul İttifakı. Kervanın gerisinde kalan dostlarımıza ne yapacağız? Tekrar el uzatacağız. Bizim elimiz hiç geri çekilmeyecek. Elimizi tutan tutar, tutmayan kendi takdiri.” şeklinde konuştu.