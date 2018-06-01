İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Antakya mitinginde halka hitap ediyor.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"500 lira vatandaşlık maaşına abi çok kızdı, nereden bulacaksın dedi. Kiralık lüks araçlara binenler, çoluk çocuk herkes biniyor. İnin aşağı diyeceğiz. Ben bunları söyledikçe bir baktık damat kızmış.

Cumhurbaşkanı seçilince saraya gitmeyeceğim. Çankaya'ya gittiğimde (hediye verilen) tülbentlerle müze açacağım. Damat kızmış, benim kayınpederimin öyle bir seçmeni var ki Mars'a 4 şeritli yol yapacağım dese bu seçmen inanır diyor. Bu aziz milleti ne yerine koymaktır. Son çılgın proje Mars'a 4 şeritli yol yapmak.

Tekel'i, TÜPRAŞ'ı, Petkim'i sattın. En son şeker fabrikalarını sattın. Her yerde uyarıyorum. Şeker fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum. Sakın elini fabrikanın içine uzatmayın. İşçi çıkarmayın, kupon arazi haline getirmeye çalışmayın. O fabrikaların satışını iptal edeceğim.

Seçime girmemizin önüne engel çıkardılar. 24'üne alınması İYİ Parti'nin seçime girememesiymiş. Kılıçdaroğlu'na huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 milletvekili arkadaşımla bu üç kağıdı aştık.