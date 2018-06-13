İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Sivas mitinginde konuştu.



Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:



''Hayvancılığın merkezi tarımın merkezi Sivas tekrar tarlalarınızla barıştıracağız. ABD'de çiftçi mazotu bizim paramızla şu anda 2 liraya kullanıyor siz 6 liraya kullanıyorsunuz. Türk çiftçisi kalkıp rekabet edebilir mi?

''DÜNYANIN GELECEKTE İKİ SAVAŞI OLACAK''

Son zamanlarda herkese hain deniliyor. Dünyanın gelecekte iki savaşı olacak; birisi gıda birisi sudur. Eğer cahillikten iş bilmezlikten yapmıyorsanız tarımı bitirmek ihanettir. Sivas'ı tarımın başkenti ve Doğu Anadolu'nun yıldızı yapacağız inşallah. Ekonomi gerçekten kötü durumda.

''MADDİ OLAN HER ŞEY PAHALANDI MANEVİ OLAN HER ŞEYİ BUNLAR UCUZLATTI''

Pek çok hükümet terör mücadelesi yaptı hiç duydunuz mu Türkiye'de seçimlere malzeme yapıldığını? Sizin çocuklarınız iki şeye müstahak bunlar böyle görüyor ya uzman çavuş onunla da kağıt götürüyorsunuz ya da taşeron yanında işçi. Böyle bir dünya ilk defa yaşanıyor Türkiye'de. Ama onların çocukları kaymakam vali yanında rektör yanında bir ay çalışıyor 657'nin en ballı maaşlarına oturuyorlar. Maddi olan her şey pahalandı ama manevi olan her şeyi bunlar ucuzlattı. İmamlar fetva veriyor sakız çiğnemek orucu bozar mı? Hangi elinle yiyeceksin o mekruh mu? Hangi elinde çalıyorsun? Onunla ilgili fetva veren duydunuz mu? KPSS'de çalınan sorunlarla ilgili hiç problem yok. Çünkü kendi çocukları oturdu o hırsızlık makamlarına.

''28 ŞUBAT'TA GÖRDÜM Kİ İMANLA KORKU AYNI YÜREKTE BULUNMUYOR''

Sizin elinizde çok şey olabilir korkutma imkanları olabilir ben de 28 Şubat'ta gördüm ki imanla korku aynı yürekte bulunmuyor. Sizden korkmuyoruz. Ama ezdiğiniz bu aziz milletin sandıkta neler yapabileceğini hepimiz birlikte göreceğiz. Hendekler kazılırken valiye sordular siyasi irade görmeyin dedi. Kaymakama askere gittiler aynı şey. 127'yi aşkın devletin kendi içinde valisinin emniyet müdürünün yazdığı resmi belge var.

''SADECE HENDEKLER KAPATILIRKEN 726 ŞEHİDİN VAR TÜRKİYE''

726 şehidin var Türkiye. Sadece hendekler kapatılırken 726 şehidin var Türkiye. Bunu hatırlayan var mı? Afrin şehitlerine tane diyen bir zihniyet var karşımızda. Ülkenin beka sorunu varmış. Senin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) kendinin beka sorunu var. Yanındaki arkadaşlarının da zeka sorunu var.

''MÜLAKAT VE PERFORMANS SİSTEMİNİ KALDIRIYORUZ''

Sivas bakansız olmaz bir kardeşinizi de bakan olarak atayacağımı sizlerle paylaşmak isterim. Mülakat sistemini ve performans sistemini kaldırıyoruz.''