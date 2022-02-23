Meral Akşener: Tarkan'ın şarkısında hakaret yok, umut var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Ukrayna gibi egemen bir ülkenin sınırına asker yığarak ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik tehdidin kabul edilebilecek bir tutum olmadığını belirten Akşener, "Rusya'yı bir an önce bu askeri tahkimatına son vermeye ve askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz." dedi.



Akşener, prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde yaklaşık 3 milyon vatandaşın yaş nedeniyle emekli olamadığını, 1,8 milyon kişinin de önümüzdeki dönemde emeklilikte yaşa takılacağını söyledi.

Yapacakları düzenlemeyle EYT'lilerin diğer emekliler gibi sağlık imkanlarına tam olarak erişeceğini anlatan Akşener, bu düzenlemeden yararlanacakların, istedikleri zaman yeniden işgücü piyasasına dönebileceğini belirtti.

GÜLİSTAN DOKU ÇAĞRISI



Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'un ailesinin de grup toplantısına katıldığını dile getiren Akşener, "Keşke sizi, çok daha iyi şartlarda, bugün burada Gülistan'la birlikte ağırlayabilseydik ama olamadı. Maalesef Gülistan, 2 yıldan uzun bir süredir kayıp. Şayet genç bir üniversiteli kadın 2 yıldır kayıpsa bu memlekette kadınlar güvende diyemeyiz. Kadın cinayetlerinin, önüne geçemeyiz. Kadına yönelik şiddete dur diyemeyiz, kadınları koruyamazsak, hiçbirimiz memlekette huzurla yaşayamayız." diye konuştu.



Adalet ve İçişleri bakanlarını göreve çağıran Akşener, Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için teklif vereceklerini bildirdi.



"ŞARKIDA KÜFÜR, HAKARET YOK"



Tarkan'ın tartışmalara neden olan şarkısına değinen Akşener, "Yaşadığımız bu kötü günlerin geride kalacağını söyleyen umutvar bir şarkı. Ama nedense bu şarkı, bazılarına çok ağır geldi. Bu öyle garip bir zihniyet ki, 'Bu kötü günler geride kalacak.' diye şarkı söylenmesine bile tahammülleri yok. Şarkıda küfür, hakaret yok. Umut var. Ama bu arkadaşların o umuda bile alerjileri var" sözlerini kullandı.

Akşener, otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan HGS'nin satış ve tahsilat yetkisinin PTT'ye ait olduğunu, PTT'nin belli bir ücret karşılığında bankalara da HGS satış yetkisi verebildiğini belirtti.



"RUSYA'YI ASKERLERİNİ GERİ ÇEKMEYE ÇAĞIRIYORUZ"



Ukrayna'daki krize değinen Akşener, "Ukrayna gibi egemen bir ülkenin sınırına asker yığarak ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturulması günümüzde kabul edilebilecek bir tutum değildir. Rusya'yı bir an önce bu askeri tahkimatına son vermeye ve askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz" diye konuştu.