Meral Akşener: Terörle iltisaklı kişilerin aday olmasına göz yummayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Konuşmasının başında, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü üyelerinin saldırısında şehit olan 12 askere değinen İYİ Parti lideri Akşener, “Hepimizin yüreğini yakan, acı günlerden geçiyoruz. Evlere, ocaklara ateş düşüyor. Gencecik fidanlarımız, evlatlarımız, Mehmetçiklerimiz, toprağa düşüyor. 12 ilimizde; 12 yiğidimiz, 12 canımız, 12 evladımız… Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yüce Allah onları, peygamber efendimize, komşu kılsın.” ifadelerini kullandı.



“Sonda söyleyeceğimizi, en başta söyleyelim.” diyen Meral Akşener, “Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen, bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde, siyasi meşruiyeti yoktur. Kürt vatandaşlarımızı, kendilerine kalkan olarak kullanıp, terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur.” şeklinde konuştu.



Akşener, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin bir de mesaj verdi. “Bu seçimde, geçtiğimiz yıllarda yaptığınız gibi önce terör sempatizanlarının, aday olmasına izin verip seçildikten sonra da, kayyum atama kurnazlığından vazgeçin. Millet iradesini çiğnemeyin. Demokrasimizi daha fazla kirletmeyin.” diyen Akşener, terörle iltisaklı kişilerin, aday olmasının engellenmesi çağrısında bulundu.



Akşener, “Bunu sağlamak için, elinizde, devletin tüm imkanları var. Güvenlik kurumlarımızın, kaynakları var. Eğer samimiyseniz, kayyum meselesi üzerinden, gizli pazarlıkları bırakın, buyurun, gerekeni yapın. Milletimizi de, bu karagöz hacivat oyunuyla, daha fazla oyalamayın.” ifadelerini kullandı.

Akşener, 2024 bütçesine ilişkin eleştirilerini de dile getirdi. İYİ Parti lideri, İktidar tüm eleştiri ve önerilerimize kulak tıkayıp 2024 bütçesini, virgülüne bile dokundurmadan Meclis’ten geçirmiş olsa da biz, sorumlu muhalefet anlayışımız gereği sürecin devamında da yanlışları, usulsüzlükleri göstermeye milletimizin avukatlığını yapmaya yılmadan devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İYİ Parti’nin seçimlere kendi ismi ve logosuyla girme kararının ardından, kendilerine karşı bir rahatsızlığın ayyuka çıktığını anlatan Akşener, “Kimse kusura bakmasın. Rahatsız etmeye aynen devam edeceğiz.” dedi.



Akşener, “Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk. Sayemizde makamları, mevkileri cepte görenlerin kimyalarını bozduk. Fakat anlamadıkları bir şey var; ne kadar önemsiz görmüşler bizi...” şeklinde konuştu.