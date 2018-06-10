Akşener'in İzmir'deki konuşmasından satır başları:

" Şu TRT'yi satıyorum. Çünkü bir çiftliğe dönmüş. Yıllık 2.5 milyar Türk lirası. Eski parayla 2.5 trilyon her sene cebinizden çıkan para. Bir sürü ahmağa para kazandırılıyor. Bir sürü seyretmediğiniz diziler var, milletin cebine para konuyor, siz ödüyorsunuz. Bunu özelleştiriyorum. Oradan gelecek para artı her yıl elde edeceğimiz 2.5 milyar lira karla gençlere vatandaşlık maaşı ödeyeceğim "

"Şimdi enterasan işler var Türkiye'de. Bu arada devletin satın almalarını tekelde topladığımız takdirde, israfı, yani çalmayı, çarpmayı israfı engellediğimiz zaman, yüzde 10'luk Türkiye'nin kamu satın almalarından cebine giren para var. Efendime söyleyeyim emekliye 1500'er lira, iki bayramda iyi bayramlar ikramiyesi vereceğiz dedik, bu bayramda 1000 lira diye yola çıkıldı kimine 500, kimine 750 kimine 1000 yatmış, onu da beceremediler. Cepten para vermek zorlarına gidiyor."

"Emeklilerin üzerinden muayene katkı payı ve ilaç katkı payını kaldıracağız. Engellilerle ilgili okullar açacağız. Onların eğitimini çok önemli bir hale getirip, onlarla ilgili her türlü ayrımcılığın önüne geçeceğiz. Otizmli çocuklarla ilgili öyle güzel projeler var ki, Norveç'te Finlandiya'da otizmli çocuklara bilgisayar kodu yazdırılıyor, acayip para kazanıyorlar. Bu yolları açacağız, hem kendileri kazanıyor, hem ülkeleri para kazanıyor. Engelsiz hayat dediğim şey bu."