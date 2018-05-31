İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çanakkale mitinginde halka seslendi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Erdoğan başta olmak üzere söylediğimiz şeyleri projeleri içine aldılar. En sinir bozanı gençlerimize ayda 500 lira iş bulnucaya kadar vereceğimiz vatandaşlık maaşı çok sinir bozdu. Neden sinir bozdu? Döndü dedi ki çıkıp habire bir şeyler söylüyorlar, kaynak nerede dedi. Bunu söyleyen bu ülkeyi 16 yıldır yöneten kişi. Kaynak nerede söyleyeyim; o lüks arabalardan bunları indireceğim. Adını vatandaşlık maaşı koyduk karşılığı da arabadan inin aşağı. Türkiye dayanışma fonunu kuracağız. Sizin paranızla keyif yapanları arabalarından indireceğim. Abiler bu işe çok bozuldu.

Ekonomide sadece inşaat yatırımlarının yapıldı. 70 milyar dolarlık fabrika saatı bu arkadaş. Geçen gün saydım; Seka, Tekel, şeker fabrikaları, limanları, kömür işletmeleri, Telekom hepsini sattı. Beğenmediği Atatürk bu fabrikaları kurdu, bunlar sattı. Sorumsuz bir devlet anlayışını hayatımıza katanları Allah'ın izniyle evlerine göndereceğiz. Sorumlu bir devlet anlayışını sizlerle beraber inşa edeceğiz.

Türk ordusunu darmadağın etti bu adam. Ama kimseyi yuhlamıyoruz, 24'ünde gereğini yapacağız. Önce FETÖ adaleti vardı, şimdi Tayyip Erdoğan adaleti var. Her seferinde sopayı yiyen askeriye. Balyoz, Ergenekon, FETÖ'cü kalkışma... Sonuç ne oldu? Binalara savaş açtılar. Askerlik yapanlar bilir, bir er komutanı emir verdiği zaman hayır diyebilir mi? Kallavilerin tamamı, paralıların tamamı kaçtı.

Ekonomide yandaş müteahhitlerin kayrılması var. Sen 81 müteahhidi zengin ediyorsun, ben kaynakları 81 milyonla paylaşacağım. Cumhurbaşkanı olduğum gün Kuleli ve Işıklar askeri liselerini hemen açacağım. GATA'yı yeniden açacağım. Aynı zamanda FETÖ'nün adamlarına soruları çaldırmayacağım. Bir nüfus cüzdanına sahip olan her vatandaş 81 milyon insan bu ülkenin tapusuna sahiptir ve birbirine karşı eşittir."