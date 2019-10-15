İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gündeminde Barış Pınarı Harekatı olan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, harekata paralel olarak terör örgütleri YPG, PYD ve PKK ile bir müzakere planlanıp planlanmadığını sordu.

Meral Akşener ''Devletimizin ve yüce milletimizin çıkarlarını Trump'ın seçim planlarına kurban etmeyin'' ifadesini de kullandı.



Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:



''Cumhuriyet ve değerleri ile bir an önce barışın. Dışarıdaki güvenliğin içeride başladığı bilinciyle demokratik mekanizmaları yeniden çalıştırın. TBMM'yi yeniden işlevsel hale getirin. Devlet işini parti işinden her zaman ayrı tuttuk.

ABD Başkanı'nın arabuluculuk ifadesine dikkat etmek gerektiğine inanıyorum. Trump'ın al ver ilişkisine düşkünlüğü tüm dünyanın malumu. Bu ifadeyi vahim bir durumun dışa vurumu olarak değerlendiriyorum. Sayın Erdoğan'a soruyorum; kahraman ordumuzun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na paralel olarak YPG, PYD, PKK ile bir müzakere mi planlanıyor? İktidarın bu konu ile ilgili tavrını açık ve net bir şekilde milletimizle paylaşmasını bekliyoruz.

Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum dostunuz Trump kuvvetler ayrımının gayet güçlü olduğu bir ülkenin başkanı. Kendisine karşı başlatılmış bir azil süreci olduğu gibi ufukta bir de başkanlık seçimi var. İlişkilerimizi ve yol haritamızı bu gerçekler ışığında belirlemek zorundasınız. Devletimizin ve yüce milletimizin çıkarlarını Trump'ın seçim planlarına kurban etmeyin. Milletimizi bu ekonomik yaptırımlara karşı nasıl koruyacaksınız Sayın Erdoğan? İlk olarak bu olası yaptırımlar sonucunda zarar görecek ihracatçılarımızı sanayicilerimizi bir an önce tespit edip sektörel sıkıntılara çözüm getirin.''

VİDEO: YPG'NİN DAEŞ'LİLERİ SERBEST BIRAKTIĞI HAPİSHANE