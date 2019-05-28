İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları şunlar;



"İYİ Parti dosta düşmana bir demokrasi dersi verdi. Haftasonu demokratik olgunlukla gerçekleştirdiğimiz kurultayımız umudu bir adım ileri taşıdı"

"Türk milleti insana, siyasiye şans verir ama yeri geldiğinde tarihin tozlu raflarına kaldırmasını da iyi bilir. Milletin hükümete kredisi tükendi"

"6 MAYIS'TA YSK ELİYLE BİR DARBE YAPILDI"



"Damat yine bir paket açıklamış. Yeni paketin adı 'ivme'. Yani ileri verimli milli endüstriymiş. Milletin parası damada teslim edileli 10 ay olmuş. 8 paket açıklanmış. Her pakette işler daha da kötüye gitmiş. 10 ayda kişi başına milli gelirimiz yüzde 19 azaldı. Enflasyon yüzde 27'ye faizler yüzde 32'ye çıktı. Kayıtlı işsiz sayımız yüzde 43 arttı. Bütün bu tabloya rağmen damat utanmadan, 'Tünelin ucundaki ışık göründü' diyor. Seçimden önce tanzim çadırları kurdular. Soğan kuyruğuna zenginlik kuyruğu dediler. Uzaya çıktık diye hayal sattılar. Yerli otomobili unutmamak lazım her seçim döneminde. Siz demokratik hakkınızı kullanıp bu iktidarın kulağını çekince çareyi darbe yapmakta buldular. 6 Mayıs'ta YSK eliyle bir darbe yapıldı. 28 Şubat'ın bir tekrarını yaşattılar. YSK eliyle milli irade gasp edildi. Gerekçeli karar diye bir belge açıkladılar. Darbenin gerekçesi filan olmaz. Sayın Erdoğan emretti YSK yerine getirdi."

"FATİH'İN HUZURUNA NASIL ÇIKACAKLAR"

"Şu anda hak gaspıyla yönettikleri İstanbul'un fethini kutlayacaklar. Sultan Fatih'in huzuruna nasıl çıkacaklar. kendilerini halkın üstünde sananlar nasıl yanıldıklarını pek yakında anlayacaklar. Kenan Evren'in dipçikle yaptıramadığını mitingle vaatle bu millete yaptıramayacaklar"

"EĞİTİM SİSTEMİNİ 15 KERE DEĞİŞTİRDİLER"

"17 yıl içinde değitim sistemimizi tam 15 kere değiştirdiler. Her gelen bakan alfabeden harf çekti yeni bir isim uydurdu. Sistem dediğiniz bir düzenin adıdır. Her seferinde bu son diyorlar ama sonu gelmiyor. İşin ilginç yanı da hepsini müjde diye sundular. Tarih dersini zorun olmaktan çıkarmak kimin fikridir. Çocuklarımız evlatlarımız tarihini sizin gibi televizyon dizilerinden mi öğrensin istiyorsunuz?"