Meral Akşener: Barış Pınarı Harekatı'nın geldiği noktadan endişe duyuyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle;

"25 yıl sonra yönetimi el değiştiren İstanbul, Ankara gibi büyükşehirler büyük organizasyonlarla Cumhuriyeti kutlayınca gördük ki saray da kutluyor. Bu normalleşmenin kendisidir. Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. büyük Ortadoğu projesi gelip kapımıza dayandı. Dünyada aklı başında hiç bir devlet teröriste seyahat acenteliği yapmaz. Milletimizin ve bizim ülkemizin iyiliği uğruna destek verdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'nın bugün geldiği noktadan endişe duyuyoruz. Umarım sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz demiştim. Ama maalesef sınırımızın 4'te 3'ü hala tehlikede olmasına rağmen iktidar bunu başarı gibi sunuyor. Rusya önümüze dikildi. Esad kazandı, Putin kazandı, İran kaznadı, Trump kara geçti. Kaybeden dünya lideri Erdoğan"

"TEZGAHLAR BU YIL ERKEN BAŞLADI"

"Bugüne kadar her yıl Nisan ayında aynı tezgah masaya konurdu. Bu yıl erken başladı. Bugüne kadar Türk devletinin de eli boş durmazdı. O başkentlerde Türkiye'nin dostları vardı. Ama kalmadı. Tek bir adamla muhataplar. O yüzden işin ciddiyeti kaçtı"

"SARAYIN BÜTÇESİ 3.1 MİLYAR TL'YE ÇIKIYOR"

"Memuruna yüzde 4 zammı uygun gören iktidar yılbaşında vergi ve harçlara yüzde 22.5 zam kararı aldı. Sayın Erdoğan iş kendisine gelince kesenin ağzını açıyor. 2014 yılında 199 milyon lira olan cumhurbaşkanlığı bütçesi 2020 yılında tam 3.1 milyar liraya çıkıyor. Sarayın günlük bütçesi 8.5 milyon lira. O saray bir haftalık masrafıyla 300 yataklı hastane yapan bir saray."

"Damat 20 gün önceden ilan ediyor Ekim ayında enflasyon yüzde 9'un altına inecek. Dün TÜİK açıklıyor yüzde 9'un altında. Siparişle enflasyon açıklıyorlar. Bir Türkiye ekonomisi yıkılmış, Trump'ın gönderdiği adam karşısında hazır ola geçiyor. Bu israf son bulmadan mutfaktaki yangını söndüremeyiz."

"Türk milletini kıyım yapmakla itham edenlere karşı sen de bunu yaptın şunu yaptın diye cahilce savunulamaz. Türk milleti masumlara kastetmez. Yeri gelir Çanakkale'de şehit düşenleri evlat edinir. Yeri gelir kapımıza sığınan 4 milyon Suriyeliyi misafir eder. Yeri gelir Saddam'dan kaçanları misafir eder"

"2002-2007 yılları arasındaki büyümeyi sürdürebilseydik bugün milli gelirimiz 16 bin dolar olacaktı. O zaman parlamenter sistem vardı. Daha fazla güç için sistem değiştirmeye kalktılar. 2010 ve 2017 referandumlarıyla kuvvetler yarılığını yerle bir ettiler. Milletin meclisini devredışı bıraktılar. Kendi vekillerine bile 'al maaşını otur, elini kaldır' dediler. Türkiye'de son 17 senede yaşananlar demokrasiden krallığa doğru, zenginlikten fakirliğe doğru bir gidiştir"

"31 Mart'ta İstanbul'da millet iradesini hiçe saydılar. İhalelerde büyükşehir belediyesini safdışı bırakıp belediye çalışanına verdiler. Şimdi aynı şeyi İstanbul Boğazı'nda yapmaya çalışıyor. Belediyenin ellerinden gideceğini gördüğü için yetkiyi Ankara'ya almaya kalktı. Millet rant hırsıyla koca metropolü köye çeviren iktidarın elinden yetkiyi aldı. Dünyanın incisi boğaziçinin sahibi millettir. Milletin elinizden alıp Ekrem İmamoğlu'na verdiği yetkiyi gasp etmeye kalkmayın. Sana bütün kapıları açan milletin iradesine saygı duymayı artık öğren."