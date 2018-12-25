İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener belediye başkan adaylarını açıkladı.



"Yeni adaylarımızı da milletimizle tanıştıralım, Profesör Doktor sayın Atakan Aksoy Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Ümit Bahtiyar Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Erzurum Büyükşeir Belediyesi eski Başkanı sayın Mahmut Uykusuz başkan adayımız Erzurum için, Eski Çankırı Belediye Başkanı sayın Raif Oktay Çankırı Belediye Başkan adayımız. Sayın Mehmet Özkan Nevşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Settar Kaya Kars Belediye Başkan adayımız. Sayın Mahir Yılmaz Kırıkkale Belediye Başkan adayımız. Sayın Muhammed Gür Uşak Belediye Başkan adayımız. Sayın Davut Çuhadar Osmaniye Belediye Başkan adayımız. Sayın Mustafa Canlı Gümüşhane Belediye Başkan adayımız"

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle;

"İktidarın bütçe görüşmelerini küçümsemesinin sebebi basit bir bütçe olarak düşünmemizi istiyorlar. Bütçe öncelikle siyasi bir belgedir. İktidarın külfetleri kime yüklemek istediğini ortaya koyar. Nimetleri de kime verileceğini ortaya koyar.. Nimetler faize israfa ayrılmış külfetler ise milleitin sırtına yüklenmiştir. Tam 117 milyar lira faizler için ayrılan para. Bu israf değil mi? Ama yatırıma ancak bunun yarısı ayrılmış. 780 bin konut yapılarak 3 milyon vatandaşımız bir ev sahibi yapılabilirdi. Ama bütçe bir iktidarın siyasi tercihlerini ortaya koyar. 81 milyon insan çalışacak bir avuç faizci yiyecek. Yatmayan hastalar için 3.7 milyar lira ödenecek. Çiftçiye mazot ve gübre desteği verelim bu parayla. Köprüler ve otoyollardan geçmeyenler için vereceğiniz parayı emeklilikte yaşa takılanlara verelim. Asgari ücretten vergiyi kaldır 2 bin liranın üstüne çıksın otomatik olarak. Para var bu ülkede ama bu iktidarın o parayı vatandaşına vermeye niyeti yok. Bütçede cumhurbaşkanı maşıan yüzde 26 zam var. Türk milleti cumhurbaşkanına istediği maaşı öder ama öncelik milletin hakkını ödemektir. 2 bin liralık asgari ücrete ayak diriyorlar. Her hanede bir ya da iki işsiz var. Önce millet deyin, milletin cebini düşünün."

"MİLLETİ SOKAĞA DAVET ETMEKTEN VAZGEÇİN"

"Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Zaten kimsenin sokağa indiği yok. Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin. Çok hevesliyseniz giyin bir sarı yelek siz çıkın sokağa. Biz ayağa kalkarsak elalemin sarı yeleğiyle değil cumhuriyeti kuran irfanın kırmızı-beyazıyla ayağa kalkarız"

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI

"Yeni adaylarımızı da milletimizle tanıştıralım, Profesör Doktor sayın Atakan Aksoy Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Ümit Bahtiyar Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Erzurum Büyükşeir Belediyesi eski Başkanı sayın Mahmut Uykusuz başkan adayımız Erzurum için, Eski Çankırı Belediye Başkanı sayın Raif Oktay Çankırı Belediye Başkan adayımız. Sayın Mehmet Özkan Nevşehir Belediye Başkan adayımız. Sayın Settar Kaya Kars Belediye Başkan adayımız. Sayın Mahir Yılmaz Kırıkkale Belediye Başkan adayımız. Sayın Muhammed Gür Uşak Belediye Başkan adayımız. Sayın Davut Çuhadar Osmaniye Belediye Başkan adayımız. Sayın Mustafa Canlı Gümüşhane Belediye Başkan adayımız."

"2002'de 135 milyar olan dış borç bugün 3 karına çıkmış. Kriz boyunca koruma altına aldıkları tek kesim bir avuç para babası. Faizleri düşürdük gelin kredi çekip ev alın diyorlar. Vatandaşımız bankaya gidiyor, banka "sadece benim işaret ettiğim firmalardan alabilirsin" diyor. Para yine para babalarının cebine gidiyor. Kapı komşunuzun arabasının hang markaya evrildiğine bakın. Kapı komşunuzun hangi mahalleye hangi villaya taşındığına bir bakın. 1960'tan bu yana işsizlik oranlarında en kötü 10 yıl son 10 yıldır. Markette poşeti bile parayla satar olmuşlar. O 25 kuruşun 15 kurulunu bakanlık alıyor. Soğan bile alamaz hale geldik."

"AYRIM YAPMADAN TEK TİP ASKERLİK ÖNERİYORUZ"

"Acil para bulmak için askerlikle ilgili düzenleme yaptılar. Biz gençlerimizin askerlik sorununu çözeceğiz. Ayrım yapmadan tek tip askerlik öneriyoruz. 3+6 ay formülü ile halledelim. 3 ay herkes zorunlu yapacak. Geriye kalan 6 ay için asgari ücret ödenecek. Yapmak istemeyenler devlete asgari ücreti ödeyecekler ve askerliğini tamamlamış olacaklar."



"Suriye'nin kuzeyine Fırat'ın doğusuna bir kara harekatı yapılması gerektiğini başından veri savunuyoruz. Amerika elbette çeksin gitsin. Fakat bayram değil seyran değil Türkiye'yi işaret etmesini yadırgıyoruz. ABD başkanı Trump İŞİD'i yendik çekiliyor dedi. dün 'Erdoğan İŞİD'i bitirecek' dedi. İŞİD ibttiği için mi çekiliyor yoksa Türkiye taşeron olduğu için mi çekiliyor. İŞİD ile mücadele sadece Türkiye'nin sorunu olamaz"