Meral Akşener'den 6'lı masanın olası cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masada cumhurbaşkanlığı adayının ismine dair herhangi bir konuşma olmadığını belirterek, "O masada Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle, bu 6 genel başkan bir adayı tespit edecek ama isimler bazında hiçbir şey konuşulmadı. İlkeler bazında konuşuyoruz şu anda" dedi.



Akşener, Karar TV Youtube yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İSİMLER BAZINDA HİÇBİR ŞEY KONUŞULMADI"



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki beyanlarını değerlendiren Akşener, şöyle konuştu:



"6 genel başkanın bulunduğu masanın cumhurbaşkanını seçmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ana muhalefet partisinin genel başkanı. İkincisi, masanın seçeceği cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı. Ben İYİ Parti'nin genel başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyleyerek gezdim. Yani ekstra hiçbir şey eklemeden.

Aday olma konusunda bir problem yok ama söylemeye çalıştığım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere ama henüz içtenlikle söylüyorum, adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. O masada Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerisiyle bu 6 genel başkan bir adayı tespit edecek ama isimler bazında hiçbir şey konuşulmadı. İlkeler bazında konuşuyoruz şu anda.''



Akşener, cumhurbaşkanı adayının 6'lı masadan biri olup olmayacağı yönündeki soruyu karşılık da ''Onu bilmiyorum. Ben bugün burada kendi fikrimi söylemiş olurum, o da o 6'lı masaya ayıp olur.'' dedi.

"YARI ANAYASA METNİ BİLE DİYEBİLECEĞİM METİN ÇIKMAK ÜZERE"



6'lı masada pek çok komisyon kurulduğunu ifade eden Akşener, partilerin genel başkan yardımcılarının çalıştığı o komisyonlardan güzel işler çıktığını kaydetti.



Akşener, seçim ve seçim güvenliğine dair kurulan komisyonun muhteşem işler başardığını dile getirerek, ''Güçlendirilmiş parlamenter sistemin hukuki ayağını oluşturacak hatta belki de bir anayasa, yarı anayasa metni bile diyebileceğim metin de oradan çıkmak üzere.'' diye konuştu.



Masadaki siyasi partilerin, cumhurbaşkanı adayının vasıfları ve seçildikten sonraki yol haritasını kendi içlerinde çalıştıklarını, sonrasında bunun genel başkanlara verileceğini dile getiren Akşener, ''Biz onu tartışacağız. Ortaklaştığımız metni yayınlayacağız.'' dedi.

"O MASADA BİR KİŞİ VAR Kİ O ADAY DEĞİL"



Akşener, ortak adayda anlaşamama gibi bir ihtimali bugün itibarıyla görmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



''Tek ve ortak aday çıkarılmasının yolunu kolaylaştırabilmek, bu konudaki sözlerimin samimiyetini ispatlayabilmek için Eylül 2021'de 'Ben aday değilim.' dedim. Dolayısıyla 2018 tecrübesinden öğrendiklerimi devreye koyarak, tek adayla gidilmesinin ve o aday etrafında onaylayan bütün siyasi partilerin hep birlikte çalışması, sandıkları hep birlikte koruması, parlamenter sisteme geçişin tek aday üzerinden, parçalanmadan, bölünmeden yapılmasına dair inancımı ifade etmenin yolu 'Ben aday değilim.' demek. O masada bir kişi var ki o aday değil. Ben bunu kendi adıma konuşabilirim."



AKŞENER'İN BAŞBAKANLIK SÖYLEMİ



Akşener, cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa aday olduğu yönündeki söylemlerine dair yöneltilen soruyu da yanıtladı.



Mevcut sistemde cumhurbaşkanı yardımcılarının milletvekilliğinin düştüğünü dile getiren Akşener, şunları kaydetti:



"İlginç bir biçimde bakanların da milletvekilliği düşüyor. Bakın benim şahsım ayrı bir konu ama 6 genel başkan var. Bunların ikisi milletvekili, gerisi milletvekili değil, ben dahil. Cumhurbaşkanı adayı buradan çıkacaksa o, onu ayırarak söylüyorum. Milletvekili adayı olup, seçildiği takdirde cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz, bakan da olamaz. Dolayısıyla neyin nasıl olacağını bilmiyoruz. Başbakanlık mevzusunu samimiyetle şöyle söyleyeyim. Ben ne Kemal Bey'le ne de o masadaki diğer arkadaşlarla Allah şahit, pazarlık etmedim.

Burada bir hedef koydum partime. Diyelim ki cumhurbaşkanı adayı CHP'den çıktı. İster Sayın Kılıçdaroğlu ister de bir başkası. Bizim en basitinden orada başbakanlığın alınabilmesi için güçlü bir şekilde Mecliste olmamız lazım. Şimdi eski yani parlamenter sisteme göre nasıl gider iş? O Meclisteki birinci partiye verilir değil mi şey? Ama ittifaklar olduğu için bu yapının içinde önde olmalısınız.

Ben bir pazarlık vesaire yapmadım, bir ön şart ortaya koymadım. Ama partililerimiz, 'Siz aday değilsiniz cumhurbaşkanlığına, peki neye çalışacak bu arkadaşlarımız?' Bugünkü sistem içerisinde bu ülkeyi parlamenter sisteme geçireceğiz. Parlamenter sisteme geçmiş uygulamalardaki eksikleri gidererek çok hızlı bir biçimde geçeceğiz. Orada 'Hak ederek birinci parti çıkacağız.' derken onu kastediyorum. 'Hak ederek de başbakanlık bizde olacak.' diyorum ben. Ama bunun neticesine seçmen karar verecek.''



KAVUNCU'NUN MANSUR YAVAŞ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMESİ



Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun sahada en çok Mansur Yavaş isminin gündeme geldiğine dair söylemlerini de değerlendirdi.



Kavuncu'nun bir televizyon programında sorulan soruya istinaden bu cevabı verdiğini belirten Akşener, "Dolayısıyla bu işte 'Mansur Bey adaydır, aday değildir, aday olmalıdır.' gibi bir hüküm cümlesi değildir. İkincisi, buna karşı Mansur Bey'in adı anketlerde de çok önde çıkıyor. Sadece söylenen bu. Dolayısıyla elbette Kemal Bey'in kendi de dahil bağladığı 6'lı masadaki... Belki Millet İttifakı'na dönüşecek o daha henüz ittifak değil. O ittifakın belirleyeceği bir kişi olacak. Bu kişinin arkasında ben başta olmak üzere İYİ Parti'nin bütün mensupları duracak. Tabii bu kararı aynı zamanda partimizin yetkili kurullarında da alacağız. Bizim sistemimiz öyle yürüyor" diye konuştu.