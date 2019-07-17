İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ekonomide tek bir faiz yoktur vadesi farklı olan birçok faiz vardır. Küçük esnafımız için önemli olan orta ve uzun vadeli faizlerdir. Merkez Bankası'na faizleri indir diye baskı yaptığınızda uzun dönemli faizler artar. İnanmayanlar gitsin başkan görevden alındıktan sonra orta ve uzun vadeli faizlere ne olduğuna baksın. İkisi de arttı. Geleceği olumsuz fiyatlamaya başladı.

''BU İŞ O KADAR KOLAY DEĞİL''

Merkez Bankası'na faizi indir dediğinde ekonomideki faizler inmiyor Sayın Erdoğan. Bu iş o kadar kolay değil. Ekonomi bilim teknoloji dediğiniz alanlar dikte etmekle toparlanmıyor akıl ve sağduyu gerektiriyor. Bu kafayla devam ettiğinizde Türk Lirası değer kaybetmeye devam edecek. Bu yol yol değil Sayın Erdoğan. Peki faizler nasıl iner? Faiz lobisine olan aşkınızdan vazgeçeceksiniz. Kamuda tasarrufa gideceksin. En son gözünü Merkez Bankası'nın yedek akçesine diktin. Önce kamuda tasarrufa gitmen lazım.

AB'NİN YAPTIRIM KARARI

Ülkemiz devasa diplomatik sorunlarla da karşı karşıya bırakıldı. Doğu Akdeniz üzerinden yaşananlara bakın. Akdeniz'deki sondaj çalışmaları Türkiye'nin hakkıdır hakkı. Yaptırım kararı alan Avrupa'ya da bir çift sözümüz var. Kendinizi medeniyetin hakkın hukukun beşiği ilan ederken, Türk milletinin Ege'deki Akdeniz'deki hakkına hukukuna tecavüz edilmesine arka çıkmaya utanmıyor musunuz? Yunanistan ve Rum tarafının evrensel hukuk normlarını çiğneyen şımarıklığına dur demeniz gerekirken, bu konuda ihtiyatlı davrandığı için Türkiye'yi cezalandırmak istemeye utanmıyor musunuz?''