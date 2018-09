Akşener, TBMM'de İYİ Parti Grubu'nu ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Akşener, MHP'nin af teklifine ilişkin olarak, "Teklif edenin edilen tarafından nasıl karşılanacağını görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



İttifak konusunda ise Akşener, "Biz an itibariyle 7/24 aday tespiti için çalışıyoruz. Her anlamda Türkiye'nin yararına olan, Türkiye'nin hayrına olan herhangi bir durumda İYİ Parti Türkiye'nin yanında yer alır. Bunun dışında her siyasi parti gibi yerel seçimlere hazırlanıyoruz, teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz, herhangi görüşme, ittifak anlayışı yok" şeklinde konuştu.



Ortak aday konusunda Akşener, "Rahmetli Demirel'in bir sözü vardı: 'Doğmamış çocuğa don biçmeyelim'" sözünü hatırlattı.



Ayağından ameliyat olan Akşener, "Hem sinir hem kemik alındı" diye konuştu.



İYİ Parti Grubu'ndaki odaları gezen Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın odasında bir müddet dinlendi. Akşener, İYİ Parti Grubu'nda yapılan çalışmaların uzun sürdüğünü belirterek, "Bizim bütün memur arkadaşlarımız odasız, danışman arkadaşlarımız odasız. Bir an evvel olması lazım. 3 ayda alt tarafı oda bölünüyor" ifadelerini kullandı.



Türkkan, Meclis'te bugün yapılan iç tüzük toplantısına ilişkin dosyayı teslim ettiklerini belirterek, af teklifine ilişkin bilgi verdi.



Akşemer, af gerekçesinin anlaşılabilir olmadığını belirterek, "Uyuşturucu kaçakçısı olanlara, bunu yayanlara, insan kaçakçılığına, kadın ve çocuğa karşı işlenen öldürme suçu ayrı tutulmuş, kaçırma eylemi işin içinde, son derece sakıncalı talepler var içinde" şeklinde konuştu.



Akşener, partili Cumhurbaşkanlığı konusunu Bahçeli'nin ortaya attığına dikkat çekerek, "Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri başta Sayın Erdoğan olmak üzere şaşkınlık görüntüsü verdiler. Fakat hemen hayata geçirildi. Erken seçim. Burada tavır ve davranış biçimine bakarsanız, sahibinin sesi gibi bir durum oluyor. Af iyidir kötüdür dışında çok ciddi Türkiye'yi sarsacak alanların bulunduğu bir teklif" dedi