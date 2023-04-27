Meral Akşener'den başbakanlık mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da Mamak’ta, seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu.



Burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı seçileceğini kaydetti.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Öncelikle bir şey anlatmam lazım. Biz yeni kurulmuş bir partiyiz. 2017’de pek çok zorlukla, iftiraya uğrayacak ve buna direnerek ayakta kalmış, üçüncü seçimine giren bir partiyiz.



Kurulma tarihimiz yeni ama bu partiyi oluşturan herkesin uzun bir siyasi mücadele geçmişi var. Bu partinin en büyük özelliği, her bir gönüldaşımızın bir hissesinin olduğu bir alan olmasıdır. Benim sahip olduğum hisseyle, Ankara’da herhangi bir üyenin hissenin değeri aynıdır.



2018’de biz o seçime girmemiş olsaydık, AK Parti’nin Meclis’teki çoğunluğu bitmiş olmazdı. Eğer bizim grubumuz olmasaydı, AK Parti Anayasa’yı değiştirecek çoğunluğu elde ederdi.



Millet İttifakı’nın iki büyükşehri kazanmasının fikir babası, samimiyetle söylüyorum Koray Aydın’dır. Eylemi yapan da biziz. Burada bahsettiğimiz şey şu; Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız.

"İYİ PARTİ'NİN GÜNEŞİNE OY VERECEKSİNİZ"



Bizden sonra Türkiye’deki siyaset değişti. Onun için Recep Bey en çok bana ve arkadaşlarıma iftira atıyor. Unutulmaması gereken bir şey var; Sadece iki parti olarak iki ayrı logoyla seçime gidiyoruz. Benim adımı görmeyeceksiniz. Ama İYİ Parti’nin güneşine oy vereceksiniz.

BAŞBAKANLIK MESAJI



Yani biz, herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz. Hiç de öyle girmedik. 14 Mayıs akşamına kadar ikna ettiğiniz her kardeşinize bunu söyleyeceksiniz.



Parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu. İYİ Parti’yi birinci çıkaracağız, Sayın Kılıçdaroğlu’nu da cumhurbaşkanı seçeceğiz.



Benim başbakan olmamı istiyorsanız, partimizi birinci çıkaracaksınız."