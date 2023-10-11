Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ittifak yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak için herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Akşener'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın Erdoğan. Gelin, siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun.''



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.



"Cumhur İttifakı'na yeni partilerin katılması söz konusu olur mu? Bir çağrınız oldu, bu İYİ Parti'ye mi yönelikti?" sorusu üzerine Erdoğan, "Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur." ifadesini kullanmıştı.