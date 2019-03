İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.



Akşener, hesabından Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek şu ifadeleri yazdı:



"Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun? Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan.''

Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır.

Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun @RT_Erdogan?

Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamıșım da, zamanında onlardan korkanlardan șimdi niye korkayım?

Hodri meydan! — Meral Akşener (@meral_aksener) 9 Mart 2019

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ mitinginde yaptığı konuşmada, CHP ve İYİ Parti'nin Denizli'de düzenlediği ortak mitinge değinerek şöyle konuşmuştu:

"Millete projelerini, eserlerini, yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. Denizlili kardeşlerimizi, 'Cumhurbaşkanı'nın teröristler dediği Denizlililer' diyerek, selamlıyor. Ertesi gün tezgahı Aydın'da 'Cumhurbaşkanı'nın terörist dediği efeler' diyerek, devam ettiriyor. Anlaşılan bu mızıkacılar önümüzdeki 21 gün boyunca gittikleri her şehri, her ilçeyi her bir vatandaşımızı 'teröristler' diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya, benim milletime hakarete devam edecekler. Aydınlı efelere, Maraşlı edelere, Karadenizli uşaklara, Erzurumlu dadaşlara eğlence olsun diye 'terörist' denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil. Olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. Hanımefendi'nin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak.''