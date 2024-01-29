Meral Akşener’den DEM Parti’ye tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu.



Akşener’in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili “Geçmişte siyasi cinayetlere şahit oluyorduk ama mertçeydi.” açıklaması tartışmalara neden olmuştu.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, konuyla ilgili olarak kendisini eleştiren DEM Parti’yi hedef aldı.



Akşener, “Bu sözümü bilerek çarptırıyorlar. Bence mahsuru yok. Ama benim insanlara, kurumlara, gruplara ayna tutmak gibi bir vazifem var. Benim orada söylediğim şey, ‘Öncelikle bizim gençlik dönemimizde, keşke olmasaydı, ama 1980 öncesinde, 1970'li yıllarda solcular, ülkücüler şeklinde gençler karşı karşıya geldi. Evet, birbirimize bazı eylemler yaptık ama bu o kadar açık netti ki dolayısıyla mertçeydi ki aileler korkmazdık’ dedik. Neye göre dedim çünkü orada abidik gubidik yoktu.” dedi.



“Eylem yanlış elbette. Ama aileler korkmazdı.” şeklinde konuşan İYİ Parti lideri, “Bugün Sinan Ateş’i katledenlerin bulunmaması, Sinan Ateş’in çocuğunun, kızının bu derece korkuyor olması, annesinin de katledileceğinden korkuyor olmasının getirdiği başka bir iş var. Onu anlatmaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ’YE TEPKİ



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘mertçe siyasi cinayetler’ sözleri nedeniyle yargılanması gerektiği” yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Akşener, şöyle konuştu:



“PKK’ya terör örgütü diyemeyenler, her seferinde Meclis’e gelip ‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ deyip kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarpıtacaklar. Sonuç itibarıyla Abdullah Öcalan’a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener’e hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa. Ben de buradan ilan ediyorum. Keşke bu konuda soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek. Bu arkadaşların tümü namerttir. Bu bir hakaret olarak kabul edilirse hemen versinler mahkemeye. Akıl da vereyim. Buradan yürünebilir. Naz bebeği katledenler namerttir, Fethi Sekin’i katledenler namerttir. Eren Bülbül’ü katledenler namerttir. Yasin Börü’yü katledenler namerttir. Aynı zamanda Sinan Ateş’i de katledenler namerttir. Bunlar namertçe işlenen suikastlardır. Dolayısıyla bu kişilerin içlerindeki kötülüğü ortaya döküyor olmaları elbette milletimiz açısından iyi bir şeydir.”