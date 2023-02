Meral Akşener'den hükümete EYT tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

EYT kanun teklifi yüce Meclisimize sunuldu.Biz en başından beri EYT’li kardeşlerimizin sorununun çözümüne bir sosyal yardım olarak değil; bir hak kaybının giderilmesi ve nesiller arası adaletin sağlanması olarak baktık.



Bununla birlikte sosyal güvenlik dengesine olan etkisini de göz ardı etmedik. Ne var ki Ak Parti iktidarı vatandaşın faydasına olan her meselede olduğu gibi bunu da bir lütuf gibi sunmaktan geri durmadı. Biz milletimizin yararına olan her projemizin hayata geçirilmesinden ancak memnuniyet duyarız. Yeter ki doğru düzgün uygulasınlar.

Hemen her konuda olduğu gibi, EYT konusunda da yarım yamalak iş yaptılar. Yeni mağdurlar meydana getirmekten çekinmediler. Mevcut kanun teklifinde 1999 yılında yürürlüğe giren yasanın zorunlu kıldığı yaş sınırı kaldırılıyor. Ancak bu sefer de aynı yasanın artırdığı prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor.

Oysa iktidar yaptığı kafa karıştırıcı açıklamalarla insanlarımızı bunun tersine inandırdı. Gelinen noktada EYT’li kardeşlerimiz şimdi de prime takıldılar. Buradan, iktidara seslenmek istiyorum, net bir şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanma hakkından faydalanmak adına arabasını sattı, kredi çekti, para yatırdı. Şimdi onlara 'Prim ödeme gün sayınız yetmiyor.' diyorsunuz.

SİNAN ATEŞ TEPKİSİ



Sayın Erdoğan 38 yaşındaki, genç bir akademisyene, Ülkü Ocakları eski genel başkanına Ankara’nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Banuçiçek'in ve Bengisu’nun babasına, Sinan Ateş'e kim kıydı? Katiller nerede saklanıyor? Saklanmalarına kim izin veriyor? Yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden o koltukta rahat oturamazsın. Devletin içinde mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken cumhurbaşkanıyım diye ortalıkta gezemezsin.



Adalet neden yerini bulmuyor? Sayın Erdoğan bu alçakları bulmak senin vazifendir. Emniyetin ve yargının, işini yapmasına engel olanları bulmak senin sorumluluğundur.



"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"



İnişli çıkışlı bir devri kapatıp istikrarlı bir ekonominin de temellerini atacağız. Yatırımların önündeki tüm engelleri de hızla, 100 gün içinde, ortadan kaldıracağız. Ve Türkiye’yi bir yatırım üssüne çevireceğiz.14 Mayıs güçlü ve zengin bir Türkiye’nin ilk adımları olacak.14 Mayıs, özgür ve demokratik bir Türkiye’nin kırılan zincirleri olacak. 14 Mayıs milletimizin evindeki ocağındaki gönlündeki huzurun başlangıcı olacak. 14 Mayıs’tan sonra her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak.



"14 MAYIS SONRASININ SOMUT PLANI"



Pazartesi günü 6 siyasi parti olarak ortak politikalar metnimizi kamuoyuyla paylaştık. Biz 6 siyasi parti olarak bu zamana kadar İktidarın önümüze yuvarladığı siyasi yün yumaklarıyla değil, seçimi kazandıktan sonra neler yapacağımızla ilgilendik. İşte bu çalışma da 14 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızın somut planıdır. Çalışmamız milletimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olsun.