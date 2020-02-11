Meral Akşener'den İdlib mesajı: Gereğini yapın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



"Yeni haftaya yeni bir acıyla girdik. 5 Mehmedimizi daha şehit verdik. Bu olayın ardından yapılan açıklama ise geçen haftanın aynısıydı. Saldırı noktaları ateş altına alınmış ve gerekli cevap verilmiş. Artık tahammülümüz kalmadı. Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmedim can veriyor. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın"



"Kazalar elbette hayatın gerçeği. Ancak her iki kaza içinde özveriyle yürütüldüğünde şüphe ettiğimiz kurtarma çalışmalarında şikayet ediyor uzmanlar. İstanbul'da kaza yapan uçaktan hemen önce aynı piste iniş yapmaktan vazgeçen uçağın yolcularından biri bendim. Uçağın inmesine izin verilmesi veya pilotun karar vermesi üzerine inceleme yapılması lazım. Ama yapılmıyor. Ağır kazazedeler havalimanı ortasında ambulans bekliyor. Yeteri sayıda ambulans gelmiyor yolcular otobüslerle taşınıyor. Tüm bunlar olurken güvenlik görevlileri internete video yükleme gayretinde. Bu ciddiyetsizlik bu vurdumduymazlık beni gerçekten korkutuyor."

DOKTORLARIMIZ, HEMŞİRELERİMİZ NE YAPACAKLARINI BİLİYOR MU?



"Dünya Çin'den yayılan bir virüse karşı ayakta. SARS virüsü, domuz gribi, kuş gribi, Corona virüsü... Olası bir salgında hastanelerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ne yapacaklarını biliyor mu? ABD, Rusya aşı geliştiriyor. Türkiye'de bir durum bu senaryoya karşı bir önlem alıyor mu? 'Termal kameralarla tarıyoruz' dediler. Bugün turp gibi sağlam biri 10 günde sonra bir anda hastalanıyor. Karantina merkezimiz var mı? Maske, serum ve ilaç stoğu yapılıyor mu? Hangi bölgelere çadır hastaneler kurulacak planları var mı? Tedbir almak felaket başa gelmeden çalışmak, en kötü senaryoya göre hazırlanmaktır"



"Kanal İstanbul için seferber olacağınıza Kentsel dönüşüm projelerini konuşalım. Önce şehirlerimizi deprem felaketine karşı koruyalım ondan sonra ne kadar fantastik projen var tartışalım."

"Van'daki çığ felaketi sırasında televizyon ekranları ikiye bölünmüş, bir yanda arama kurtarma çalışmaları bir yanda sayın Erdoğan'ın Kırıkkale'de yaptığı miting vardı. 'Çığdan yeni bir haber geldi. Altında kalan sayısı 33 oldu. Allah rahmet eylesin. Biz bugüne kadar Van'da şu kadar konut inşa ettik' dedi. TOKİ'den inşaattan bahsediyor."

"SİYASİ AYAĞIN ORTAYA ÇIKARILMASI LAZIM"



"Sayın Erdoğan ile sayın Başbuğ arasında yaşanan tartışmayı biliyorsunuz. Bu tratışma FETÖ ile mücadele denlere mi yoksa bizzat FETÖ'ye mi yarıyor bu sorunun cevabının peşindeyiz biz. Kendileri dışında FETÖ'cü ilan eden AK Parti ve Küçük ortak bütün önergelerimizi reddetti. İlker Başbuğ, askerlerin sivil mahkemede yargılanması kararının bizzat FETÖ tarafından talep edildiğini söyledi. O sözler bir yorum değil bir durum tespitiydi. Sayın Erdoğan, 'Kandırıldık. Önce Allah sorna milletim bizi affetsin' demişti. İhtiyacımız olan FETÖ'yi sevindirecek kavgalar değil siyasi ayağını ortaya çıkarıp temizlemektir. Bir kere daha çağrı yapıyorum, siz bir önerge verin 'FETÖ'nün siyasi ayağını araştıralım' biz kabul edelim."

"Bir baba, 'çocuklarım aç diyip' kendini ateşe verdi. Çıkıp dediler ki 'Açlıktan kimse kendisini yakmaz. Yoksa Afrika'da insan kalmazdı'. Ar damarı çatlamışların artık Türkiye'ye verecek birşeyi kalmadı"

"KKTC'deki beyefendi o kutlu sözleri beğenmiyormuş, bugüne uygun değilmiş. Hayırdur Mustafa bey bayrak indi de bizim mi haberimiz yok. O sözler o bayrak oraya dikildiği gün koca bir miletin yüreğinden sökülüp söylendi"