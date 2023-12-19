Meral Akşener’den İYİ Parti’deki istifalara ilişkin açıklama: “Savaş ilanı olarak kabul ediyorum”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partide son günlerde yaşanan art arda istifalarla ilgili olarak konuştu. “Partimize kurumsal operasyon olduğu ortaya çıktı.” diyen Akşener, “Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım.” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener’den İYİ Parti’deki istifalara ilişkin açıklama: “Savaş ilanı olarak kabul ediyorum”

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Yerel seçime tek başına girme kararı alan İYİ Parti, son günlerde art arda gelen tepki istifalarıyla gündeme geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı , bugün Uşak’ta yaptığı açıklamada partisinde yaşanan istifalara ilişkin konuştu.

Akşener, partisinin kurumsal bir operasyon altında olduğunu söyledi.

“Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum.” diyen Akşener, “Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım.” değerlendirmesini yaptı.

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