Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na dava

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açmaya hazırlanıyor. Akşener içinde tuttuğu her şeyin dava dilekçesinde olacağını açıkladı.

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na dava

'den 'na dava açacak. 

Kemal Kılıçdaroğlu bir internet sitesine verdiği röportajda, Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin "Sayın Akşener'i daha sonraki süreçte Saray'da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"BU SÖZLERİ KALDIRMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Sözcü gazetesine konuşan Akşener "İhanet ve ahlaksızlık çok ağır iki söz. Benim bunları kaldırmam mümkün değil." dedi ve dava açacağını duyurdu.

"MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Eski İYİ Parti Genel Başkanı, "Mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. kendi içimde tuttuğum her şey dilekçede olacak." dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'A DA DAVA AÇACAK

Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da aynı şekilde mahkemeye vereceğini söyledi.

Özdağ, Akşener'in bir danışmanın kendisine "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçiyoruz, nedenini sorma." dediğini öne sürmüştü.

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

PTT'nin kalbi: Kargo işleme ve dağıtım merkezi

PTT'nin kalbi: Kargo işleme ve dağıtım merkezi

İstanbul Havalimanı'nda el konuldu: Bağdat'a kaçak yollarla gönderilecekmiş

İstanbul Havalimanı'nda el konuldu: Bağdat'a kaçak yollarla gönderilecekmiş

Gölköy'den metrelerce kaçak ağ çıkarıldı

Gölköy'den metrelerce kaçak ağ çıkarıldı

TOKİ 32 ilde 174 arsayı açık artırmayla satacak: TOKİ konut ve iş yeri satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?

TOKİ 32 ilde 174 arsayı açık artırmayla satacak: TOKİ konut ve iş yeri satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Patinaj cinayeti: Çekici sürücüsünü öldüren zanlı 4 gün sonra yakalandı

Patinaj cinayeti: Çekici sürücüsünü öldüren zanlı 4 gün sonra yakalandı

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...