Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açacak.

Kemal Kılıçdaroğlu bir internet sitesine verdiği röportajda, Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin "Sayın Akşener'i daha sonraki süreçte Saray'da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"BU SÖZLERİ KALDIRMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Sözcü gazetesine konuşan Akşener "İhanet ve ahlaksızlık çok ağır iki söz. Benim bunları kaldırmam mümkün değil." dedi ve dava açacağını duyurdu.

"MAHKEMEDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Eski İYİ Parti Genel Başkanı, "Mahkemede hesaplaşacağız kendisiyle. kendi içimde tuttuğum her şey dilekçede olacak." dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'A DA DAVA AÇACAK

Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da aynı şekilde mahkemeye vereceğini söyledi.

Özdağ, Akşener'in bir danışmanın kendisine "Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçiyoruz, nedenini sorma." dediğini öne sürmüştü.