Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun 'iç işlerine karışma' sözlerine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı" açıklamasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bir değerlendirme geldi.

FOX TV yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı." sözü soruldu.

''ADAY TESPİTİNDE HERKES HÜR VE BAĞIMSIZ''

''Normalde Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği söz oraya gitmekle alakalı değil'' diyerek yanıt veren Akşener, bir siyasi partinin iç işlerine karışmak gibi bir durumun söz konusunu olmadığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

''6'lı masa toplandı ve Cumhurbaşkanı adaylığı liderlere bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız''

''İZİN ALMA MECBURİYETİM YOK''

İstanbul Büyüksehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası Saraçhane'ye gitmesiyle başlayan tartışmaya da tepki gösteren Akşener, ''Kimseden izin almaya ihtiyacım yok'' dedi. Akşener, konuya ilişkin, ''Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş başkanlar. İyi yaptığı işlerden de kötü yaptığı işlerden de biz mesulüz'' açıklamasında da bulundu.

Akşener, Saraçhane'ye gitmesiyle ilgili eleştirilere yönelik tepkisine ''Demek ki İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi irfan, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim'' cümlesini de ekledi.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?

Akşener Kılıçdaroğlu adaylığıyla ilgili soruya da "Henüz adayı konuşmadık, gelsin görelim " yanıtını verdi.

