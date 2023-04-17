Meral Akşener'den parlamenter sistem mesajı

Meral Akşener, 14 Mayıs seçimlerinin parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim olduğunu söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Meral Akşener'den parlamenter sistem mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı , partisinin Ankara'daki seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu.

Buradaki konuşmasında "Bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu seçim." diyen Akşener, seçime kısa süre kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı için oy istedi.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu seçim önemli bir seçim. Parlamenter sisteme geçişin son defa konuşulduğu bir seçim. AK Parti’ye oy veren ve sayın Erdoğan’ı çok seven arkadaşlara sesleniyorum. 

"İYİ PARTİ BU ÜLKENİN SİGORTASIDIR"

kendi potansiyelini kullanacak. Bütün sınırdaşlarımızla barış yapacağız ticaret yapacağız. Avrupa ile bunu sağlayacağız. Hiçbir genç yurt dışına gitmek istemeyecek. Doktorlarımızı her gün dövdüler buna son vereceğiz.

15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. Meral Akşener başbakan olacak. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır."

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