Meral Akşener'den Rusya'ya "ilhak" tepkisi

İlişkili Haberler Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın ilhak kararını reddediyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği 4 bölgeyi ilhak etme kararına sert tepki gösterdi.



Sosyal medyadan açıklama yapan Akşener, "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya referandumları ile uluslararası hukukun temelini oluşturan egemenlik hakkına saygı ilkesi açıkça ihlal edilmiştir." dedi. Akşener, Putin'in bu tavrının sadece Ukrayna için değil diğer bölge ülkelerinin güvenliği ve toprak bütünlüğü için de tehdit oluşturduğunu söyledi. Etnik yayılmacı ajandalar ile hiçbir ülkenin demokratik ve müreffeh olamayacağının da altını çizen Akşener, "Bu ajandaya hizmet eden sopalı referandumlar da, aynı Kırım’da olduğu gibi hükümsüzdür ve Putin’in hayal dünyasına aittir." dedi.