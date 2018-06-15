İYİ Parti Genel Bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Bitlis'in Ahlat ilçesinde vatandaşlarla buluştu.



Şanlıurfa Suruç'ta AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırı Akşener'in de gündemindeydi.

''ALLAH AŞKINA PROVOKASYONLARA GELMEYİN''



Akşener, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



''Suruç'ta mahiyetini tam olarak öğrenemediğimiz kötü bir olay yaşandı. Ölenlere rahmet diliyorum. AK Parti milletvekilinin ağabeyisi vefat etti ailesine ve AK Parti milletvekiline başsağlığı diliyorum. Suruç ilçesine Ahlat'tan, Meral Akşener olarak ve arkadaşlarımın kardeşlerimin arasında bir mesaj iletmek isterim; Allah aşkına provokasyonlara gelmeyin. Allah aşkına bu seçime daha fazla kan düşmesin. Allah aşkına herkes sakin olsun. Allah aşkına bu ülkeden başka gidecek hiçbirimizin bir yeri yok. Allah aşkına kardeşlik birlik beraberlik hukukunu gözetmeye devam edelim. Suruç'tan Suruç'ta yaşayan her kişiden istirhamım budur.''



Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün seçim çalışması yapan AK Parti'lilere ateş açılmış, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi dahil 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 9 kişi de yaralanmıştı.

