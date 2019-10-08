İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis grubu toplantısında konuştu.

Akşener'in gündemi, hazırlıkları devam eden Suriye'nin kuzeyindeki terör örügütüne yönelik operasyondu.

Akşener şunları söyledi:

"Hiç kimse telaş etmesin. Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı, devlet olmayı da Harvard’da öğrenmedi.

Türkiye ve Türkiye'nin dostları, Trump’a, bu tehditlerin sonuçsuz kalacağını anlatacak yeterliliktedir. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün ders niteliğindeki sözüyle Trump’a yanıt vermek istiyorum: "Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır." Bu hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır.

Buradan Sayın Erdoğan’a da seslenmek istiyorum. Bu hadsizliğe en net ve uygun cevap, Fırat’ın doğusuna girip terör koridorunu yarmaktır. Milletimin de bizim de beklentimiz budur. YPG/PYD/PKK’yı oradan atarak, orayı yararak, Trump’ın bu hadsiz sözlerini yüzüne vurmak zorundasınız..."

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Güçlü bir Türkiye'nin temeli hukukun üstünlüğüdür... Bu, her medeniyetin, devletinve toplumun ayakta kalmasının temel şartıdır. Hukukun üstün olmadığı yerde teröristbaşı ekrana çıkar, selam yollar, şehit annesinin bağrı yanar...

- Liyakat Türk medeniyetinin temelidir... Türkiye'de özellikle son dönemde bilimden ve liyakattan yana olanlar, Türkiye'de yaşama arzusundan kopuyor. Türkiye artık kendi bilim insanını ve aydınını yetiştirme zeminini kaybetmek üzere. Bunu kabul edemeyiz. Buradan gençlerimize seleniyorum, hepinize ihtiyacımız var...

- Türkiye varlık içinde yokluk çekiyor, çünkü üretemiyor. Bunun için istihdam yaratamıyor ve zenginleşemiyor. Her 4 geçten 1'i işsiz. İYİ Parti iktidarında üreten Türkiye'yi inşa edeceğiz.

- Türk milleti, yine iyi bir çıkış yakalayacaktır... Biz insanımıza güveniyoruz, sorun bugün Türkiye'yi yöneten kadrolardadır...

- 16 Ekim'de Muş'tan başlıyoruz... Kent kent kapı kapı dolaşacağız... Yolumuz, bahtımız açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah'a emanet olun.