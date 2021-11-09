Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması: Bunu mazur görecek değiliz

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan'la ilgili açıklamlarda bulundu. Akşener, "Koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi bunu gerektirirdi hislerine yenik düştü. Elbette bunu mazur görecek değiliz" dedi.

Haberler - DHA 09.11.2021 - 10:09

Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması: Bunu mazur görecek değiliz

İYİ Parti Genel Başkanı , TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. 

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, "Lütfü Türkkan bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanına hem de kadın genel başkanına, ağıza alınmayacak küfürler hakaretler etmiş. Ahlaksız bir adam da olsa, koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi bunu gerektirirdi hislerine yenik düştü. Elbette bunu mazur görecek değiliz" dedi.

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