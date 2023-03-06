Meral Akşener'den masaya dönüş için yeni öneri

Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışında kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilmişti.



Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İYİ parti Genel Merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti.

İKİ BAŞKANA ÇAĞRI



6'lı masanın toplantısında, Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu ve Yavaş isimlerini önerdiğini açıklayan Akşener, "Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi, bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslenmişti.



Bu çağrının ardından da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından art arda yaptıkları paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.