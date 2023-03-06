Meral Akşener'den masaya dönüş için yeni öneri

Millet İttifakı cephesinde bugün hareketli saatler yaşanıyor.
İYİ Parti'yi 6'lı masaya döndürmek için formül arayışları devam ediyor.
Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti genel merkezine ziyarette bulundu.
Ziyaret sonrası ilk açıklama, İmamoğlu ve Yavaş'tan geldi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını söyleyen İmamoğlu, "Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.'' dedi.
"AYRILIĞA TAHAMMÜL YOK"
Yavaş ise ''Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudr. Bizde bugün bunun için bir araya geldik.'' ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÖNERİ
Ziyaretin amacı ise İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun açıklamasıyla netleşti. Kürşad Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a, cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi ilettiğini söyledi. Akşener'in ilerleyen saatlerde öneriyi Kılıçdaroğlu'na aktaracağını da kaydeden Zorlu, "Akşener'in masaya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu ve Yavaş ardından Saadet Partisi'ne geçti.
AKŞENER KURMAYLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle bir araya geldi. Yaşanan gelişmelere ilişkin İYİ Parti kanadından mesajlar var.
Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "İyi olacak." dedi. İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ''Demokrasilerde çare tükenmez.'' ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise sosyal medya hesabından "Nerede kalmıştık?" mesajını paylaştı.
İYİ PARTİ SONRASI İKİNCİ TOPLANTI
İYİ Parti'nin masadan kalkmasının ardından yoluna 5'li olarak devam eden Millet İttafakı da bugün ikinci kez toplanacak. Yaşanan son gelişmenin ardından 14.00'te başlaması beklenen toplantı 1 saat ertelendi.
Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantının ardından, ittifakın ortak Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. İsmin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması bekleniyor.
Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışında kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde cumartesi günü toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, "Hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilerek, cumhurbaşkanı adayının ve geçiş süreci yol haritasının daha önce kararlaştırıldığı gibi 6 Mart Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilmişti.
Perşembe akşamı başlayan adaylık krizinin ardından CHP ve İYİ parti Genel Merkezlerinde üst üste toplantılar düzenlenmişti.
İKİ BAŞKANA ÇAĞRI
6'lı masanın toplantısında, Kılıçdaroğlu'na karşı cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu ve Yavaş isimlerini önerdiğini açıklayan Akşener, "Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi, bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı." diyerek İmamoğlu ve Yavaş'a "Millet sizi göreve çağırıyor." diye seslenmişti.
Bu çağrının ardından da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Twitter hesaplarından art arda yaptıkları paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini bildirmişti.