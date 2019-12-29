Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'ye saldırıda 6 kişi serbest

Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'ye yönelik saldırı sonrası gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

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Akşener'in danışmanı, gazeteci Murat İde saldırıya uğradı

Akşener'in danışmanı, gazeteci Murat İde saldırıya uğradı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin İstanbul'da saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye çıkartılan 6 kişi serbest bırakıldı.

Aynı zamanda Yeniçağ Gazetesi yazarı olan Murat İde, dün İstanbul Maslak'taki evinin önünde bir grup tarafından darp edilmişti.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

5 kişi ise sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.  Polis olaya karışan 2 kişiyi daha yakalamaya çalışıyor.

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