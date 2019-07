İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis grubu toplantısında konuşuyor.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ergenekon kepazeliğinin sonucunda beraat eden tüm mağdurlara geçmiş olsun diyorum. Ülkemiz yepyeni dönemi eski ve büyüyen sorunlarla karşılıyor. Zaman zaman devletin sorunları olur. fakat bu kez aynı hatalara tekrar tekrar düşen bir hükümet var. Tüm dünya Japonya'daki G-20 zirvesini konuşuyor. Borazan medyanın 'Trump bizi seviyor, yaptırım olmayacak' manşetlerine kanmayın. Osaka'da G-20 zirvesinde sayın Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşme rehin alındığımızı ortaya koydu. Trump Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçemeyeceğini açıkladı ve bunu Erdoğan'ın kabul ettiğini açıkladı. Elimizde sadece Erdoğan'ın 'Trump'tan yaptırım işareti almadım' açıklaması var. anlaşılan o ki S-400'ler alınsa bile depolarda çürümeye terk edilecek. Vatandaşın parasıyla Patriot'lar Boeing'ler alınacak"

"KENDİ YOL ARKADAŞLARINIZ BİLE BU KADARI DA FAZLA DİYE İTİRAZ EDİYOR"



"Birileri sizi tek adam rejimine ikna etti, sizin de hoşunuza gitti. Yapılan her hatanın, her yanlış kararın bizzat siyasi sorumlusu değil misiniz? Herkes sorumluluktan kaçıp iktidar nimetleriyle gününü gün ederken siz tek başınıza kalıyorsunuz. AK Parti saray arasına fersahlar girdi. AK Parti millet arasına da aynı. Bunlar şahsi tercihleriniz. Ama millet ortak akıl, rasyonel yönetim istiyor. Siz 300 araba ile gezip sarayın masraflarını büyütüyorsunuz, millet hakça bölüşmek istiyor. Millet adalet, demokrasi istiyor, siz hukuka sivil darbe yaptırıyorsunuz. Kendi yol arkadaşlarınız bile bu kadarı da fazla diye itiraz ediyor. İktidar ve küçük ortağı sandıktan çıkan mesajı doğru okuyamamışlar. Kendilerini değil milleti suçlu tutuyorlar açılan farktan. 'Sizi doyurduk ama bize oy vermediniz' diye sitem etmeye getiriyorlar. Seçimle elde edemediklerini, sandıkta darbe yapmaya çalışıp yapamadıklarını vesayetle yapmaya çalışıyorlar. 'Millet ehil olanı seçmedi' demek cunta kafasıdır."

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN HAİNE MİKROFON UZATTILAR"



"Beka beka diyenler terörist başıyla mektup arkadaşı oldular. Ülkenin Cumhurbaşkanı yarım saat bebek katilinin mektubunu analiz etti. Milletimiz gerçekleri görüyor. Sadece terörist başı değil aynı soyadı taşıyan kim varsa medet umdular. Kırmızı bültenle aranan haine mikrofon uzattılar. Küçük ortak, 'Öcalan canisi HDP'ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik' diyor. Küçük ortak diyince kızıyor eş başkan mı diyeyim. Sayın Erdoğan, 'ben Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum' diyor. Bu iş yanlış olmuştur demeye dili varmıyor. O adam 74 vatandaşımızı şehit etmiştir."

"KÖPRÜ YAPTIN DİYE TEŞEKKÜR BEKLEYEMEZSİN"



"Sayın Erdoğan bana kızıyor, 'yaptıklarımız için neden teşekkür etmiyorsun' diyor. Sen hangi ülkenin başında olduğunun farkında mısın sayın Erdoğan? Avrupa'nın büyük ülkesinin başındasın. Sen yol yaptın, köprü yaptın diye teşekkür bekleyemezsin. Bu kadar küçük düşünemezsin. Ballı ihaleleri alan müteahhitleri teşekkür etsin sana. Milletin cebinde o köprülerden geçecek para bırakmadın."

"Emeklilikte saraya takılanların sorununu çözersin, milletin kanını emen hırsızlardan hesap sorarsın o zaman teşekkür ederiz. Yeri geliyor asgari ücrete zam yapılıyor hep beraber teşekkür ediyoruz. Ama 3-5 müteahhidin cebini doldurdun diye teşekkür bekliyorsan çok beklersin. Ekonomiden anlamayan damadı, küfürbaz tarım bakanını derhal görevden alın. Birde hangi derdimizi söylesek yol yaptık diye cevap vermeyin artık. Bunlar sizin göreviniz."

"TÜRKİYE'NİN EN ETKİN TERÖR MÜCADELESİNİ YAPTIM"



"'İçişleri bakanlığı yaptın bu yolları sen diye yapmadın' dedi. Öcalan'ın kardeşinin arandığını bilmeyen cumhurbaşkanı içişleri bakanlığının görevinin terörle mücadele olduğunu bilmemesi normaldir. 8 ay gibi kısa sürede Türkiye'nin en etkin terör mücadelesini yaptım. Her türlü evrak elinin altında, hangi emirleri imzalamışım, hangi terörle mücadeleye ilişkin en kritik kararları aldım. Öğrenin bunları. Küçük ortağınla yetineceksin. Bizden sayın Bahçeli gibi olmamızı bekleme. Her başarılı adamın arkasında bir kadın vardır derler ya, her başarısız iktidarın arkasında da bir Bahçeli vardır. Bu şahsiyet girdiği her yeri kurutuyor. İyi ki bizi attı. Ben kendisine teşekkür edeyim. İYİ Parti'yi kurmamızı sağladı."

"2016 senesinde küçük ortağın gönlünü etmek amacıyla hakkımda bir FETÖ soruşturması açıldı. Dosyanın rafa kaldırıldığını biliyorum. İnce ince incelediler bir şey bulamadılar. Sayın Erdoğan bana kaçacak deliği yok dedi. Dokunulmazlığım yok ya benim. Bu meclisi delik görüyorsun milletvekillerini de fare olarak görüyorsun. Ben çantamı hazırladım çıktım. Bu çanta Menderes'in, Demirel'in, Ecevit'in elindeydi ve rahmetli Alparslan Türkeş'in elindeydi. Bu çanta Pınarhisar'a giderken senin elindeydi. Şimdi benim elime verdin. Şimdi 2016'daki dosya raftan indi. Yine bana çemkirdiği gün savcı yazı yazdı benim telefonlarımın kayıtlarını istiyor. Bu ciddiyetsizlik olur mu? Böyle devlet yönetimi olur mu? Başarısız oldular, çok kızdılar. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya seçimlerinin faturasını şahsen bana ve partime kesti. Biz bundan şeref duyarız"

"Kaldır gizlilik kararını beni ifade vermeye çağırın. Çağırın ki FETÖ2nün siyasi ayağını konuşalım. Kim kimin döşeğinde yapmış, kim kimin ortapıymış, kimler her hafta uçak dolusu adamı bunların inine istişare yapmaya göndermiş konuşalım, araştırılsın. 2010 yılında sizleri yapmayın etmeyin diyerek uyaran Meral Akşener'i niçin dinlemediğinizi, kulaklarınızı tıkadığınızı konuşalım, araştırılsın. Yargıyı nasıl, hangi saiklerle FETÖ'ye teslim ettiniz araştırılsın. Size 4 yaveri kim verdi hepsi nası FETÖ'cü çıktı konulaşım, araştırılsın. En önemlisi yarın Osman Öcalan'a yaptığınız gibi TRT üzerinden Pensilvanya'ya gönderip terör elebaşıyla röportaj yapmanızın önüne geçmek için konuşalım."